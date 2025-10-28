В многоэтажке в Хмельницком прогремел взрыв

https://ria.ru/20251028/vzryv-2051261943.html
Взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в Хмельницком на Украине, разрушены три этажа, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.10.2025
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в Хмельницком на Украине, разрушены три этажа, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Есть ли пострадавшие и жертвы в результате взрыва, не уточняется. Официально происшествие пока не комментировали.
Позднее региональная полиция в своем Telegram-канале подтвердила, что в Хмельницком на улице Тернопольской произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа.