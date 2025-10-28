В многоэтажке в Хмельницком прогремел взрыв

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в Хмельницком на Украине, разрушены три этажа, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"В Хмельницком в результате взрыва газа разрушены три верхних этажа многоэтажки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Есть ли пострадавшие и жертвы в результате взрыва, не уточняется. Официально происшествие пока не комментировали.