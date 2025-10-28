https://ria.ru/20251028/vzaimodeystvie-2051209115.html
Лавров и Сийярто обсудили взаимодействие России и Венгрии в разных сферах
Лавров и Сийярто обсудили взаимодействие России и Венгрии в разных сферах - РИА Новости, 28.10.2025
Лавров и Сийярто обсудили взаимодействие России и Венгрии в разных сферах
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Венгрии Петером Сийярто взаимодействие стран в энергетике, других сферах, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 28.10.2025
россия
венгрия
минск
в мире, россия, венгрия, минск, сергей лавров, петер сийярто
