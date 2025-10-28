Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Сийярто обсудили взаимодействие России и Венгрии в разных сферах - РИА Новости, 28.10.2025
14:44 28.10.2025 (обновлено: 15:17 28.10.2025)
Лавров и Сийярто обсудили взаимодействие России и Венгрии в разных сферах
в мире
россия
венгрия
минск
сергей лавров
петер сийярто
в мире, россия, венгрия, минск, сергей лавров, петер сийярто
В мире, Россия, Венгрия, Минск, Сергей Лавров, Петер Сийярто
Лавров и Сийярто обсудили взаимодействие России и Венгрии в разных сферах

Лавров и Сийярто обсудили взаимодействие России и Венгрии в энергетике

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Петер Сийярто
Сергей Лавров и Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Венгрии Петером Сийярто взаимодействие стран в энергетике, других сферах, сообщили в МИД РФ.
"Проведена "сверка часов" по широкому кругу практических вопросов двустороннего взаимодействия, включая энергетический сектор. Продолжен обмен мнениями по актуальным международным проблемам", - говорится в сообщении на сайте МИД России по итогам встречи министров в Минске.
Встреча министров прошла на полях международной конференции по евразийской безопасности.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции, введенные против российской нефти, без энергоносителей из России цены в Венгрии на них взлетят.
В миреРоссияВенгрияМинскСергей ЛавровПетер Сийярто
 
 
