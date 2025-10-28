ВВС США совершили очередной пролет у границы Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Несколько бомбардировщиков B-1B Lancer Военно-воздушных сил США в понедельник совершили очередной пролет вблизи границы Венесуэлы с целью "демонстрации силы", сообщает американский журнал Air & Space Forces.
Указывается, что данная миссия стала уже третьим подобным полетом американских бомбардировщиков с 15 октября. В Пентагоне эти действия охарактеризовали как "демонстрацию бомбардировочной атаки".
"Бомбардировщики вылетели с авиабазы Гранд-Форкс в штате Северная Дакота и продолжили движение на юг с включенными транспондерами, согласно данным слежения за полетами из открытых источников. B-1 дозаправились над Флоридой с помощью самолетов-заправщиков с авиабазы Макдилл, штат Флорида, прежде чем продолжить движение на юг", - отмечает издание.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что предыдущие сообщения в СМИ об отправленных к границе с Венесуэлой бомбардировщиках B-1 не соответствовали действительности, но подчеркнул, что Вашингтон недоволен действиями Каракаса.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов. Американский лидер в ответ на критику рассказал, что проведет брифинг конгрессменам в случае, если вознамерится расширить операцию до ударов по суше. Подобные действия по законам Соединенных Штатов могут требовать одобрения конгресса, где президенту нужно будет официально объявить войну боливарианской республике.
Президент Колумбии Петро Густаво 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам республики погибли 27 человек. По его мнению, эти действия нарушают международное право.