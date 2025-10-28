ВТБ: драйверами экономики станут инфраструктура, технологии и сектор услуг

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры, достижение технологического суверенитета, развитие трудосберегающих технологий и сектора услуг - ключевые направления, которые будут определять экономический рост России в ближайшие годы, заявил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

Средин выступил на пленарной сессии "Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее" в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Казани.

"Мы видим, что в фокусе с точки зрения инвестиций и привлечения финансирования находятся те отрасли, которые президент РФ обозначил как приоритетные на следующие 5–7 лет.... Долгосрочные структурные темпы роста экономики РФ будут определяться этими приоритетами. Поэтому опережающими темпами будут расти обрабатывающая промышленность, инфраструктурное строительство и сектор услуг. Экономика все больше будет диверсифицироваться", — привели в ВТБ слова Средина.

Он напомнил, что до 2030 года на обновление коммунальной инфраструктуры планируется направить не менее 4,5 триллиона рублей — это крупнейшая статья в реализации поручений президента. Также должна быть модернизирована аэродромная инфраструктура не менее чем в 75 аэропортах страны. Особое внимание уделяется технологическому развитию и роботизации. Россия ставит цель войти в число 25 ведущих стран мира по плотности роботизации. По мере роста экономики будет развиваться и сфера услуг. В развитых странах ее доля в ВВП достигает 75%, в России этот показатель пока около 60%.

Что касается рынка капитала, представитель ВТБ отметил, что в России формируется широкий пул компаний, готовых к первичному размещению акций, особенно в ИТ-секторе. Однако текущее состояние рынка заставляет эмитентов выжидать.

"Сейчас стоимость привлечения долгового финансирования и уровень ключевой ставки не позволяют получить оптимальную оценку компании при выходе на биржу. Поэтому акционеры ждут стабилизации рынка, чтобы выйти в наиболее благоприятный момент", — пояснил Средин.