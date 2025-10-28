В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Ракитянском районе Белгородской области, кроме того, женщина госпитализирована после атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Илёк-Кошары Ракитянского района от удара дрона по легковому автомобилю мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Бригада скорой оказала необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавший отказался. У транспортного средства повреждены задняя часть кузова и стёкла. В городскую больницу №2 города Белгорода госпитализирована женщина, которая получила баротравму в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в посёлке Октябрьский Белгородского района", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в городе Шебекино частный дом подвергся атаке FPV-дрона, ещё одно домовладение повреждено в результате детонации дрона в селе Борисовка Волоконовского района.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18