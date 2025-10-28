В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Ракитянском районе Белгородской области, кроме того, женщина госпитализирована после атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.