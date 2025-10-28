Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 28.10.2025 (обновлено: 13:57 28.10.2025)
В Херсонской области пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ
Пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ села Рубановка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.10.2025
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ. 28 октября 2025
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ. 28 октября 2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ села Рубановка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате обстрелов киевского режима в Рубановке погибла 85-летняя женщина", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
