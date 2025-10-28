https://ria.ru/20251028/vsu-2051179551.html
В Херсонской области пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ
Пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ села Рубановка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.10.2025
