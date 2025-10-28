Рейтинг@Mail.ru
ВС России пресекли попытку контратаки ВСУ со стороны Гришино в ДНР - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 28.10.2025 (обновлено: 16:19 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/vsu-2051153657.html
ВС России пресекли попытку контратаки ВСУ со стороны Гришино в ДНР
ВС России пресекли попытку контратаки ВСУ со стороны Гришино в ДНР - РИА Новости, 28.10.2025
ВС России пресекли попытку контратаки ВСУ со стороны Гришино в ДНР
Бойцы группировки "Центр" отразили украинскую контратаку со стороны Гришино в районе Красноармейска, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:55:00+03:00
2025-10-28T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
красноармейск
денис пушилин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292700_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_00f0946d036c70867bb85d0a99b1fa4d.jpg
https://ria.ru/20251027/pushilin-2050828389.html
https://ria.ru/20251025/obstanovka-2050407111.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292700_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_266d84eb15609d33b999c131f2bc9771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, красноармейск, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
ВС России пресекли попытку контратаки ВСУ со стороны Гришино в ДНР

ВС РФ пресекли попытку контратаки ВСУ на бронетехнике со стороны Гришино в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" отразили украинскую контратаку со стороны Гришино в районе Красноармейска, сообщило Минобороны.
"Пресечена попытка противника провести контратаку на бронетехнике со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики для деблокирования окруженной группировки ВСУ", — говорится в сводке.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ВС России контролируют большую часть Красноармейска, заявил Пушилин
27 октября, 09:38

Гришино расположено в паре километров к северо-западу от Красноармейска. В районе этого города и Димитрова окружили около 5,5 тысячи украинских военных.

В самом Красноармейске российские подразделения продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в городской застройке южнее железной дороги, микрорайон Троянда уже полностью зачищен от боевиков.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Намечается пять котлов: что происходит на фронтах СВО
25 октября, 08:00
Также бойцы трижды помешали противнику вырваться из окружения в северном направлении и уничтожили более 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не смогут удержаться в Красноармейске, российские войска перерезали все пути снабжения.

Этот город — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы УкраиныКрасноармейскДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала