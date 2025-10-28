ВС России пресекли попытку контратаки ВСУ со стороны Гришино в ДНР

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" отразили украинскую контратаку со стороны Гришино в районе Красноармейска, сообщило Минобороны.
"Пресечена попытка противника провести контратаку на бронетехнике со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики для деблокирования окруженной группировки ВСУ", — говорится в сводке.
Гришино расположено в паре километров к северо-западу от Красноармейска. В районе этого города и Димитрова окружили около 5,5 тысячи украинских военных.
В самом Красноармейске российские подразделения продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в городской застройке южнее железной дороги, микрорайон Троянда уже полностью зачищен от боевиков.
Также бойцы трижды помешали противнику вырваться из окружения в северном направлении и уничтожили более 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не смогут удержаться в Красноармейске, российские войска перерезали все пути снабжения.
Этот город — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
