В Полтавской области нанесли удары по обученному в Британии спецназу ВСУ
В Полтавской области нанесли удары по обученному в Британии спецназу ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
В Полтавской области нанесли удары по обученному в Британии спецназу ВСУ
Российские войска атаковали в Полтавской области спецназ ВСУ, обученный в Британии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T08:12:00+03:00
2025-10-28T08:12:00+03:00
2025-10-28T09:22:00+03:00
ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали в Полтавской области спецназ ВСУ, обученный в Британии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Полтавская область (Миргородский район) <...>. (Удары. — Прим. ред.) по военной инфраструктуре, били по какому-то модному спецназу, который тренировали в Британии", — сказал он.
Также армия ударила по месту дислокации подразделений противника с бронетехникой в районе Сум
и Конотопа.
Минувшим вечером воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.