В Полтавской области нанесли удары по обученному в Британии спецназу ВСУ

"Полтавская область (Миргородский район) <...>. (Удары. — Прим. ред.) по военной инфраструктуре, били по какому-то модному спецназу, который тренировали в Британии", — сказал он.

В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.