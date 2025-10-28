Рейтинг@Mail.ru
В Полтавской области нанесли удары по обученному в Британии спецназу ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 28.10.2025 (обновлено: 09:22 28.10.2025)
В Полтавской области нанесли удары по обученному в Британии спецназу ВСУ
В Полтавской области нанесли удары по обученному в Британии спецназу ВСУ
Российские войска атаковали в Полтавской области спецназ ВСУ, обученный в Британии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.10.2025
В Полтавской области нанесли удары по обученному в Британии спецназу ВСУ

ВС РФ нанесли удары по обученному в Британии спецназу ВСУ в Полтавской области

© Минобороны РоссииИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Минобороны России
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали в Полтавской области спецназ ВСУ, обученный в Британии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Полтавская область (Миргородский район) <...>. (Удары. — Прим. ред.) по военной инфраструктуре, били по какому-то модному спецназу, который тренировали в Британии", — сказал он.
Военнослужащий Вооруженных сил России на СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Российские военные ликвидировали боевиков ВСУ за чаепитием
Также армия ударила по месту дислокации подразделений противника с бронетехникой в районе Сум и Конотопа.
Минувшим вечером воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
