28.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 28.10.2025
ВСУ перебросили в Сумскую область артиллеристов с установками HIMARS
ВСУ перебросили в Сумскую область артиллеристов с установками HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Staff Sergeant Mark E Morrow JrРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Staff Sergeant Mark E Morrow Jr
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВСУ перебросили в Сумскую область подразделения 43-й артиллерийской бригады, вооруженной западными образцами техники, в том числе РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Сумскую область переброшены подразделения 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, бригада вооружена западными образцами самоходной артиллерии, такими как САУ Archer (Швеция), PzH2000 (Германия), а также РСЗО HIMARS (США).
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
