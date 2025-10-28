https://ria.ru/20251028/vsu--2051152083.html
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки
"Южная" группировка войск нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 210 человек, сообщили в... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:51:00+03:00
россия, донецкая народная республика, северск, вооруженные силы украины, безопасность
