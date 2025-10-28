Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки - РИА Новости, 28.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 28.10.2025 (обновлено: 12:53 28.10.2025)
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Южная" группировка войск нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 210 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Северск, Платоновка, Бондарное, Веролюбовка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 210 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, из них три западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего", - добавили в МО РФ.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСеверскВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
