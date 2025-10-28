https://ria.ru/20251028/vsu--2051150835.html
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 28.10.2025
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Севера" за сутки
Группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам в Сумской и Харьковской областях, противник потерял до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2025
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Севера" за сутки
