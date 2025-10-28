https://ria.ru/20251028/voennye-2051115293.html
ВС напомнил о праве женщин-военнослужащих с детьми на досрочное увольнение
ВС напомнил о праве женщин-военнослужащих с детьми на досрочное увольнение - РИА Новости, 28.10.2025
ВС напомнил о праве женщин-военнослужащих с детьми на досрочное увольнение
Верховный суд РФ напомнил о праве женщин-военнослужащих с детьми досрочно уволиться со службы в период мобилизации, сказано в проекте постановления пленума. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T10:55:00+03:00
2025-10-28T10:55:00+03:00
2025-10-28T10:55:00+03:00
общество
россия
игорь краснов
верховный суд рф
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_c556f1d80b79bd0b16fd8b99706259d3.jpg
https://ria.ru/20250413/verkhovnyy-sud-2010962009.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_e357ff96113c0ae929c5f1d381d34ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, игорь краснов, верховный суд рф, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Игорь Краснов, Верховный суд РФ, Вооруженные силы РФ
ВС напомнил о праве женщин-военнослужащих с детьми на досрочное увольнение
ВС РФ напомнил о праве женщин-военных с детьми досрочно уволиться со службы