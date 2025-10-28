Рейтинг@Mail.ru
ВС напомнил о праве женщин-военнослужащих с детьми на досрочное увольнение - РИА Новости, 28.10.2025
10:55 28.10.2025
ВС напомнил о праве женщин-военнослужащих с детьми на досрочное увольнение
Верховный суд РФ напомнил о праве женщин-военнослужащих с детьми досрочно уволиться со службы в период мобилизации, сказано в проекте постановления пленума. РИА Новости, 28.10.2025
общество, россия, игорь краснов, верховный суд рф, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Игорь Краснов, Верховный суд РФ, Вооруженные силы РФ
ВС напомнил о праве женщин-военнослужащих с детьми на досрочное увольнение

ВС РФ напомнил о праве женщин-военных с детьми досрочно уволиться со службы

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ напомнил о праве женщин-военнослужащих с детьми досрочно уволиться со службы в период мобилизации, сказано в проекте постановления пленума.
"При объявлении частичной или полной мобилизации военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на досрочное увольнение с военной службы", - сказано в проекте.
Это первый пленум Верховного суда РФ, который проходит под председательством Игоря Краснова.
ОбществоРоссияИгорь КрасновВерховный суд РФВооруженные силы РФ
 
 
