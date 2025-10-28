Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд России скорректировал название женщин-военнослужащих
28.10.2025
Верховный суд России скорректировал название женщин-военнослужащих
Верховный суд России скорректировал название женщин-военнослужащих
Российские женщины-военнослужащие должны называться военнослужащими женского пола, говорится в проекте постановление пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 28.10.2025
Верховный суд России скорректировал название женщин-военнослужащих

ВС РФ заменил название женщин-военнослужащих на военнослужащие женского пола

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские женщины-военнослужащие должны называться военнослужащими женского пола, говорится в проекте постановление пленума Верховного суда РФ.
"Слова "женщины-военнослужащие" заменить словами "военнослужащие женского пола", - сказано в проекте.
Данный пункт проекта поясняет порядок службы беременных женщин и женщин с малолетними детьми.
Это первый пленум Верховного суда РФ, который проходит под председательством Игоря Краснова.
Россия Игорь Краснов Общество Верховный суд РФ
 
 
