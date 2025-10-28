https://ria.ru/20251028/voeenosluzhaschie-2051106261.html
Верховный суд России скорректировал название женщин-военнослужащих
Верховный суд России скорректировал название женщин-военнослужащих - РИА Новости, 28.10.2025
Верховный суд России скорректировал название женщин-военнослужащих
Российские женщины-военнослужащие должны называться военнослужащими женского пола, говорится в проекте постановление пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 28.10.2025
россия
игорь краснов
общество
верховный суд рф
россия
2025
Верховный суд России скорректировал название женщин-военнослужащих
ВС РФ заменил название женщин-военнослужащих на военнослужащие женского пола