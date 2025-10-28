https://ria.ru/20251028/veterany-2051328092.html
Ветераны из США с удовольствием отмечают 9 Мая, сообщили в русской диаспоре
Дикая: ветераны из США с удовольствием празднуют с русскими День Победы
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Американские ветераны Второй мировой войны с удовольствием присоединяются к празднованиям Дня Победы 9 Мая, которые устраивают представители русской диаспоры в США, рассказала в интервью РИА Новости вице-президент Русско-Американского общественного центра Флориды из США Татьяна Дикая.
Дикая принимает участие во Всемирной тематической конференции соотечественников, проживающих за рубежом, "80-летие Великой Победы. Сохраним историческую правду", которая открывается в Москве
в среду.
"Американские ветераны с удовольствием принимают участие в наших мероприятиях, посвященных Дню Победы, когда мы приглашаем их вместе с советскими ветеранами, которые здесь живут. Это их память, для них это очень важно", - сказала Дикая.
По ее словам, соотечественники в США
будут устраивать такие совместные празднования и впредь.
"Мы хотим продолжать эту традицию, чтобы люди помнили, что это наш общий великий праздник", - добавила собеседница агентства.
Она напомнила, что несколько лет назад Русско-Американский общественный центр Флориды
и посольство РФ
в США открыли в столице штата, городе Таллахасси
, бронзовый бюст легендарному летчику французской эскадрильи "Нормандия-Неман", Герою Советского Союза Марселю Альберу. По ее словам, подобные мероприятия важны для сохранения нашей общей исторической памяти.