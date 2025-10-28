Ветераны из США с удовольствием отмечают 9 Мая, сообщили в русской диаспоре

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Американские ветераны Второй мировой войны с удовольствием присоединяются к празднованиям Дня Победы 9 Мая, которые устраивают представители русской диаспоры в США, рассказала в интервью РИА Новости вице-президент Русско-Американского общественного центра Флориды из США Татьяна Дикая.

"Американские ветераны с удовольствием принимают участие в наших мероприятиях, посвященных Дню Победы, когда мы приглашаем их вместе с советскими ветеранами, которые здесь живут. Это их память, для них это очень важно", - сказала Дикая.