Ветераны из США с удовольствием отмечают 9 Мая, сообщили в русской диаспоре
20:42 28.10.2025
Ветераны из США с удовольствием отмечают 9 Мая, сообщили в русской диаспоре
Американские ветераны Второй мировой войны с удовольствием присоединяются к празднованиям Дня Победы 9 Мая, которые устраивают представители русской диаспоры в... РИА Новости, 28.10.2025
в мире
сша
флорида
москва
2025
в мире, сша, флорида, москва
В мире, США, Флорида, Москва
Участники акции "Бессмертный полк" танцуют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Американские ветераны Второй мировой войны с удовольствием присоединяются к празднованиям Дня Победы 9 Мая, которые устраивают представители русской диаспоры в США, рассказала в интервью РИА Новости вице-президент Русско-Американского общественного центра Флориды из США Татьяна Дикая.
Дикая принимает участие во Всемирной тематической конференции соотечественников, проживающих за рубежом, "80-летие Великой Победы. Сохраним историческую правду", которая открывается в Москве в среду.
"Американские ветераны с удовольствием принимают участие в наших мероприятиях, посвященных Дню Победы, когда мы приглашаем их вместе с советскими ветеранами, которые здесь живут. Это их память, для них это очень важно", - сказала Дикая.
По ее словам, соотечественники в США будут устраивать такие совместные празднования и впредь.
"Мы хотим продолжать эту традицию, чтобы люди помнили, что это наш общий великий праздник", - добавила собеседница агентства.
Она напомнила, что несколько лет назад Русско-Американский общественный центр Флориды и посольство РФ в США открыли в столице штата, городе Таллахасси, бронзовый бюст легендарному летчику французской эскадрильи "Нормандия-Неман", Герою Советского Союза Марселю Альберу. По ее словам, подобные мероприятия важны для сохранения нашей общей исторической памяти.
