Сийярто рассказал о планах Венгрии сформировать альянс с Чехией и Словакией
13:34 28.10.2025 (обновлено: 13:46 28.10.2025)
Сийярто рассказал о планах Венгрии сформировать альянс с Чехией и Словакией
Сийярто рассказал о планах Венгрии сформировать альянс с Чехией и Словакией - РИА Новости, 28.10.2025
Сийярто рассказал о планах Венгрии сформировать альянс с Чехией и Словакией
Венгрия рассчитывает сформировать с Чехией и Словакией в Центральной Европе альянс стран с патриотическими и суверенистскими правительствами, имеющими схожие... РИА Новости, 28.10.2025
в мире
венгрия
чехия
словакия
петер сийярто
андрей бабиш
европарламент
венгрия
чехия
словакия
в мире, венгрия, чехия, словакия, петер сийярто, андрей бабиш, европарламент
В мире, Венгрия, Чехия, Словакия, Петер Сийярто, Андрей Бабиш, Европарламент
Сийярто рассказал о планах Венгрии сформировать альянс с Чехией и Словакией

Сийярто: Венгрия хочет создать с Чехией и Словакией альянс после победы Бабиша

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Венгрия рассчитывает сформировать с Чехией и Словакией в Центральной Европе альянс стран с патриотическими и суверенистскими правительствами, имеющими схожие взгляды на внешнюю политику и Украину, после победы движения ANO Андрея Бабиша на чешских парламентских выборах, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"У нас есть общие точки зрения относительно нынешнего подхода Словакии и Венгрии к будущему Европы, включая сотрудничество и роль Украины. Мы думаем, что будущее правительство Чехии, возможно, будет придерживаться наших взглядов в этом отношении, поскольку мы из одной партийной семьи (группы Европарламента "Патриоты за Европу" - ред.)... Поэтому я очень надеюсь, что этот центральноевропейский альянс поможет нашей суверенной внешней политике стать более успешной", - сказал Сийярто журналистам на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Сийярто рассказал, почему переговоры о вступлении Украины в ЕС не начнутся
27 октября, 19:51
 
27 октября, 19:51
 
 
