Сийярто рассказал о планах Венгрии сформировать альянс с Чехией и Словакией

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Венгрия рассчитывает сформировать с Чехией и Словакией в Центральной Европе альянс стран с патриотическими и суверенистскими правительствами, имеющими схожие взгляды на внешнюю политику и Украину, после победы движения ANO Андрея Бабиша на чешских парламентских выборах, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.