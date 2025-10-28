Глазьев призвал к прекращению использования валют стран НАТО

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Остановить гонку вооружений в мире можно за счет прекращения использования валют стран НАТО хотя бы в Евразии, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит в белорусской столице 28-29 октября.

"Полтора триллиона долларов тратят страны НАТО на военные расходы. И хотят эту сумму удвоить в ближайшее время. Мы хорошо понимаем, что делается это за счет наращивания государственного долга. А финансирование государственного долга ведется за счет эмиссии мировых резервных валют, которыми страны НАТО пока еще обладают. Президент Беларуси сегодня призвал прекратить гонку вооружения, остановить гонку вооружения. Проще всего это сделать путем прекращения использования валют стран НАТО, хотя бы в наших азиатских и евразийских экономиках. Ведь в той мере, в которой мы используем доллар, евро и фунт, мы финансируем их оборонные расходы. Мы держим эти валюты в резервах, которые они у нас отбирают по любому поводу", - сказал Глазьев.

"Если мы прекратим использование этих валют как инструмента торговли, валютных резервов, расчетов и платежей, то мы тем самым практически вдвое сократим финансовый потенциал мировой гибридной войны", - сказал госсекретарь.

По его словам, в Союзном государстве уже перешли полностью к использованию национальных валют.