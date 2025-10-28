Рейтинг@Mail.ru
Глазьев призвал к прекращению использования валют стран НАТО - РИА Новости, 28.10.2025
15:41 28.10.2025
Глазьев призвал к прекращению использования валют стран НАТО
белоруссия, евразия, россия, сергей глазьев, нато
Белоруссия, Евразия, Россия, Сергей Глазьев, НАТО
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Остановить гонку вооружений в мире можно за счет прекращения использования валют стран НАТО хотя бы в Евразии, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит в белорусской столице 28-29 октября.
Глазьев предложил прекратить вообще хождение доллара, евро и фунта в экономиках России и Белоруссии.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной
24 октября, 14:24
"Полтора триллиона долларов тратят страны НАТО на военные расходы. И хотят эту сумму удвоить в ближайшее время. Мы хорошо понимаем, что делается это за счет наращивания государственного долга. А финансирование государственного долга ведется за счет эмиссии мировых резервных валют, которыми страны НАТО пока еще обладают. Президент Беларуси сегодня призвал прекратить гонку вооружения, остановить гонку вооружения. Проще всего это сделать путем прекращения использования валют стран НАТО, хотя бы в наших азиатских и евразийских экономиках. Ведь в той мере, в которой мы используем доллар, евро и фунт, мы финансируем их оборонные расходы. Мы держим эти валюты в резервах, которые они у нас отбирают по любому поводу", - сказал Глазьев.
По его словам, денежная эмиссия в прошлом году составила 5 триллионов долларов, из них 2,5 триллиона долларов приняли государства Евразии.
"Если мы прекратим использование этих валют как инструмента торговли, валютных резервов, расчетов и платежей, то мы тем самым практически вдвое сократим финансовый потенциал мировой гибридной войны", - сказал госсекретарь.
По его словам, в Союзном государстве уже перешли полностью к использованию национальных валют.
"Мы не можем держать иностранные валюты в резервах, имеются в виду западные валюты, - ни доллар, ни евро, ни фунт. Они для нас стали токсичными и вообще потеряли функцию валют... Первое, что мы должны будем сделать, - прекратить вообще хождение доллара, евро и фунта в наших экономиках. Прекратить их котировать, прекратить их использовать", - сказал Глазьев, добавив, что тем самым будет подорвана финансовая основа эскалации гонки вооружений и мировой гибридной войны.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров
24 октября, 12:02
 
БелоруссияЕвразияРоссияСергей ГлазьевНАТО
 
 
