В России более 47 миллионов человек привились от гриппа

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 47 миллионов человек в РФ уже привились от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре.

Во вторник под руководством главы Роспотребнадзора Анны Поповой состоялось селекторное совещание с вице‑губернаторами, руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения, а также с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений Роспотребнадзора.

"По состоянию на сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито 47,7 миллиона человек. В целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации на совещании было поручено ускорить темпы иммунизации с особым вниманием к группам риска, в том числе профессиональным, и завершить ее в первую декаду ноября. Также было рекомендовано усилить информационную работу с населением и развернуть дополнительные пункты вакцинации", - отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе совещания в Роспотребнадзоре отметили необходимость держать под особым контролем ситуацию с внебольничными пневмониями: своевременно выявлять, регистрировать случаи, устанавливать этиологию, обеспечивать раннюю диагностику и лечение, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической обстановки.

Также в Роспотребнадзоре отметили осложнение эпизоотической ситуации по гриппу птиц: очаги регистрируются в ряде европейских стран и некоторых регионах России. В этой связи в ведомстве рекомендовали уделить особое внимание иммунизации лиц, контактирующих с животными и птицами против сезонного гриппа.