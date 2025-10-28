https://ria.ru/20251028/vaktsinatsiya-2051237501.html
В России более 47 миллионов человек привились от гриппа
В России более 47 миллионов человек привились от гриппа - РИА Новости, 28.10.2025
В России более 47 миллионов человек привились от гриппа
Более 47 миллионов человек в РФ уже привились от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:28:00+03:00
2025-10-28T16:28:00+03:00
2025-10-28T16:28:00+03:00
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
вакцинация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152986/40/1529864012_0:227:2836:1822_1920x0_80_0_0_87f42ba1b38c9df54b11a789c8055010.jpg
https://ria.ru/20251023/gripp-2049970388.html
https://ria.ru/20251022/gripp-2049732124.html
https://ria.ru/20251020/privivka-2049269321.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152986/40/1529864012_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_67ae7a2a7efa263f2bf6a3386a003e38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, вакцинация
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, Вакцинация
В России более 47 миллионов человек привились от гриппа
Роспотребнадзор: в России 47,7 млн человек привились от гриппа
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 47 миллионов человек в РФ уже привились от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре.
Во вторник под руководством главы Роспотребнадзора Анны Поповой
состоялось селекторное совещание с вице‑губернаторами, руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ
в сфере здравоохранения, а также с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений Роспотребнадзора.
"По состоянию на сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито 47,7 миллиона человек. В целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации на совещании было поручено ускорить темпы иммунизации с особым вниманием к группам риска, в том числе профессиональным, и завершить ее в первую декаду ноября. Также было рекомендовано усилить информационную работу с населением и развернуть дополнительные пункты вакцинации", - отметили в пресс-службе ведомства.
В ходе совещания в Роспотребнадзоре отметили необходимость держать под особым контролем ситуацию с внебольничными пневмониями: своевременно выявлять, регистрировать случаи, устанавливать этиологию, обеспечивать раннюю диагностику и лечение, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической обстановки.
Также в Роспотребнадзоре отметили осложнение эпизоотической ситуации по гриппу птиц: очаги регистрируются в ряде европейских стран и некоторых регионах России. В этой связи в ведомстве рекомендовали уделить особое внимание иммунизации лиц, контактирующих с животными и птицами против сезонного гриппа.
В завершение совещания Попова напомнила о необходимости обеспечить санитарно‑эпидемиологическое благополучие населения в предстоящие праздничные дни, рассказали в пресс-службе.