В России более 47 миллионов человек привились от гриппа - РИА Новости, 28.10.2025
16:28 28.10.2025
В России более 47 миллионов человек привились от гриппа
В России более 47 миллионов человек привились от гриппа - РИА Новости, 28.10.2025
В России более 47 миллионов человек привились от гриппа
Более 47 миллионов человек в РФ уже привились от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 28.10.2025
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
вакцинация
россия
2025
Новости
В России более 47 миллионов человек привились от гриппа

Роспотребнадзор: в России 47,7 млн человек привились от гриппа

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 47 миллионов человек в РФ уже привились от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре.
Во вторник под руководством главы Роспотребнадзора Анны Поповой состоялось селекторное совещание с вице‑губернаторами, руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения, а также с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений Роспотребнадзора.
Кампания по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Россиянам рассказали, когда после прививки от гриппа формируется иммунитет
23 октября, 03:03
"По состоянию на сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито 47,7 миллиона человек. В целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации на совещании было поручено ускорить темпы иммунизации с особым вниманием к группам риска, в том числе профессиональным, и завершить ее в первую декаду ноября. Также было рекомендовано усилить информационную работу с населением и развернуть дополнительные пункты вакцинации", - отметили в пресс-службе ведомства.
В ходе совещания в Роспотребнадзоре отметили необходимость держать под особым контролем ситуацию с внебольничными пневмониями: своевременно выявлять, регистрировать случаи, устанавливать этиологию, обеспечивать раннюю диагностику и лечение, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической обстановки.
Медицинский сотрудник в мобильном пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В НИИ гриппа заявили, что сейчас благоприятная возможность сделать прививку
22 октября, 01:03
Также в Роспотребнадзоре отметили осложнение эпизоотической ситуации по гриппу птиц: очаги регистрируются в ряде европейских стран и некоторых регионах России. В этой связи в ведомстве рекомендовали уделить особое внимание иммунизации лиц, контактирующих с животными и птицами против сезонного гриппа.
В завершение совещания Попова напомнила о необходимости обеспечить санитарно‑эпидемиологическое благополучие населения в предстоящие праздничные дни, рассказали в пресс-службе.
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Роспотребнадзор рассказал, кому нужна вакцинация от гриппа
20 октября, 03:47
 
