Ураган "Мелисса" привел к наводнениям и разрушениям на Ямайке, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2025
22:50 28.10.2025 (обновлено: 01:31 29.10.2025)
Ураган "Мелисса" привел к наводнениям и разрушениям на Ямайке, пишут СМИ
Ураган "Мелисса" привел к наводнениям и разрушениям на Ямайке, пишут СМИ

Jamaica Observer: ураган Мелисса принес наводнения и разрушения на Ямайку

© AP Photo / Matias DelacroixМужчина заколачивает окна отеля, готовясь к урагану Мелисса на Ямайке
Мужчина заколачивает окна отеля, готовясь к урагану Мелисса на Ямайке - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Мужчина заколачивает окна отеля, готовясь к урагану Мелисса на Ямайке. Архивное фото
МЕХИКО, 28 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона достиг побережья Ямайки в районе Нью-Хоуп в приходе Уэстморленд и уже привел к наводнениям и разрушениям, сообщила газета Jamaica Observer.
"Поступают сообщения о сильных наводнениях и повреждении имущества в населенных пунктах по всему южному побережью острова, в том числе в Сент-Элизабет, Манчестере, Уэстморленде и Сент-Джеймсе. Граждан просят не покидать свои дома, поскольку ожидается ухудшение ситуации", - говорится в материале на сайте издания.
Со ссылкой на местных метеорологов сообщается, что центр урагана вышел на сушу в 12:02 дня (20:02 мск) в районе Нью-Хоуп, Уэстморленд. Устойчивая скорость ветра в циклоне достигает 300 километров в час.
Шторм Мелисса. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Ураган "Мелисса" превзошел по интенсивности "Катрину", пишут СМИ
В миреЯмайкаМанчестер
 
 
