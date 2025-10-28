https://ria.ru/20251028/uragan-2051338745.html
Ураган "Мелисса" привел к наводнениям и разрушениям на Ямайке, пишут СМИ
Ураган "Мелисса" привел к наводнениям и разрушениям на Ямайке, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2025
Ураган "Мелисса" привел к наводнениям и разрушениям на Ямайке, пишут СМИ
Ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона достиг побережья Ямайки в районе Нью-Хоуп в приходе Уэстморленд и уже привел к наводнениям и... РИА Новости, 29.10.2025
Ураган "Мелисса" привел к наводнениям и разрушениям на Ямайке, пишут СМИ
Jamaica Observer: ураган Мелисса принес наводнения и разрушения на Ямайку