20:49 28.10.2025 (обновлено: 21:30 28.10.2025)
Ураган "Мелисса" превзошел по интенсивности "Катрину", пишут СМИ
в мире
сша
ямайка
в мире, сша, ямайка
В мире, США, Ямайка
Ураган "Мелисса" превзошел по интенсивности "Катрину", пишут СМИ

WP: ураган Мелисса оказался мощнее урагана Катрина, обрушившегося на США в 2005

© AP Photo / NOAAШторм Мелисса. Спутниковый снимок
Шторм Мелисса. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / NOAA
Шторм Мелисса. Спутниковый снимок
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса" превзошел по уровню интенсивности ураган "Катрина", ставший в 2005 году одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории США, сообщило издание Washington Post.
Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) ранее сообщал, что ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки, став одним из сильнейших ураганов в Атлантике за всю историю наблюдений. По данным минздрава страны, из-за урагана погибли по меньшей мере три человека.
"Ранее во вторник, когда погода начала ухудшаться, максимальная интенсивность шторма превзошла ураган "Катрина" 2005 года", - пишет газета.
Агентство Ассошиэйтед Пресс пишет, что ураган "Мелисса" - сильнейший среди всех, с которыми приходилось сталкиваться Ямайке за 174 года наблюдений. В правительстве Ямайки заявили, что сделали все возможное, чтобы подготовиться, предупредив, однако, об ожидаемом катастрофическом ущербе.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на анализ данных американских метеорологов пишет, что "Мелисса" стал самым сильным тропическим ураганом в мире за 2025 год. Газета New York Times называет его сильнейшим в сезоне ураганов в Атлантике, начавшемся в июне.
Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки ранее усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Максимальная устойчивая скорость ветра увеличилась до 280 километров в час, ураган движется на северо-восток со скоростью 7 километров в час.
Ураган "Катрина" обрушился на южные штаты США 29 августа 2005 года и стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории страны. Многими была раскритикована неэффективность действий властей США как на местном, так и на федеральном уровне.
Ураган Мелисса над Карибским морем. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Ураган "Мелисса" может затронуть 1,5 миллиона человек в Карибском море
Вчера, 18:17
 
