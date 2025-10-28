Люди во время приближения урагана "Мелисса" на побережье Кингстона, Ямайка. Архивное фото

Люди во время приближения урагана "Мелисса" на побережье Кингстона, Ямайка

© AP Photo / Matias Delacroix Люди во время приближения урагана "Мелисса" на побережье Кингстона, Ямайка

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки, ранее став одним из сильнейших ураганов в Атлантике за всю историю наблюдений, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC) США.

"Мелисса" пятой категории обрушился на Ямайку . Одно из самых сильных обрушений урагана в Атлантическом бассейне за все время наблюдений", - говорится в сообщении NHC.

Отмечается, что максимальная устойчивая скорость ветра превышает 81 метр в секунду. Метеорологи призывают жителей не покидать укрытия.