https://ria.ru/20251028/uragan-2051326366.html
Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки
Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки - РИА Новости, 28.10.2025
Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки
Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки, ранее став одним из сильнейших ураганов в Атлантике за всю историю наблюдений, сообщает Национальный центр по... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T20:28:00+03:00
2025-10-28T20:28:00+03:00
2025-10-28T20:29:00+03:00
в мире
ямайка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051303145_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_b3600a4bed1ae6505fc253fd056699d6.jpg
https://ria.ru/20251028/ljudi-2051290702.html
ямайка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051303145_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_1c65085b0779fb47d73834f3b0838111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ямайка
Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки
На юго-запад Ямайки обрушился ураган "Мелисса" пятой категории
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки, ранее став одним из сильнейших ураганов в Атлантике за всю историю наблюдений, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC) США.
"Мелисса" пятой категории обрушился на Ямайку
. Одно из самых сильных обрушений урагана в Атлантическом бассейне за все время наблюдений", - говорится в сообщении NHC.
Отмечается, что максимальная устойчивая скорость ветра превышает 81 метр в секунду. Метеорологи призывают жителей не покидать укрытия.
Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки ранее усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. По меньшей мере три человека погибли.