Рейтинг@Mail.ru
Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 28.10.2025 (обновлено: 20:29 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/uragan-2051326366.html
Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки
Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки - РИА Новости, 28.10.2025
Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки
Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки, ранее став одним из сильнейших ураганов в Атлантике за всю историю наблюдений, сообщает Национальный центр по... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T20:28:00+03:00
2025-10-28T20:29:00+03:00
в мире
ямайка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051303145_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_b3600a4bed1ae6505fc253fd056699d6.jpg
https://ria.ru/20251028/ljudi-2051290702.html
ямайка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051303145_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_1c65085b0779fb47d73834f3b0838111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ямайка
В мире, Ямайка
Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки

На юго-запад Ямайки обрушился ураган "Мелисса" пятой категории

© AP Photo / Matias DelacroixЛюди во время приближения урагана "Мелисса" на побережье Кингстона, Ямайка
Люди во время приближения урагана Мелисса на побережье Кингстона, Ямайка - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Люди во время приближения урагана "Мелисса" на побережье Кингстона, Ямайка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки, ранее став одним из сильнейших ураганов в Атлантике за всю историю наблюдений, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC) США.
"Мелисса" пятой категории обрушился на Ямайку. Одно из самых сильных обрушений урагана в Атлантическом бассейне за все время наблюдений", - говорится в сообщении NHC.
Отмечается, что максимальная устойчивая скорость ветра превышает 81 метр в секунду. Метеорологи призывают жителей не покидать укрытия.
Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки ранее усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. По меньшей мере три человека погибли.
Ураган Мелисса над Карибским морем. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Ураган "Мелисса" может затронуть 1,5 миллиона человек в Карибском море
Вчера, 18:17
 
В миреЯмайка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала