Рейтинг@Mail.ru
На Украине два сотрудники Госспецсвязи присвоили себе два миллиона долларов - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/ukraina-2051293924.html
На Украине два сотрудники Госспецсвязи присвоили себе два миллиона долларов
На Украине два сотрудники Госспецсвязи присвоили себе два миллиона долларов - РИА Новости, 28.10.2025
На Украине два сотрудники Госспецсвязи присвоили себе два миллиона долларов
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило во вторник, что разоблачило двух должностных лиц Государственной службы специальной связи и защиты... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:29:00+03:00
2025-10-28T18:29:00+03:00
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251020/kiev-2049326005.html
https://ria.ru/20250813/ukraina-2034928229.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине два сотрудники Госспецсвязи присвоили себе два миллиона долларов

На Украине два сотрудника Госспецсвязи присвоили более $2 млн на закупках БПЛА

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило во вторник, что разоблачило двух должностных лиц Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые присвоили более 2 миллионов долларов на закупках беспилотников.
"Разоблачили масштабную схему, организованную должностными лицами Госспецсвязи и представителями частных компаний во время закупок беспилотников для сил обороны Украины. По данным следствия, после принятия изменений в государственный бюджет в 2023 году, Госспецсвязи было выделено 30 миллиардов гривен (713 миллионов долларов - ред.) на закупку БПЛА. У руководителя одного из департаментов ведомства возник план растраты части этих средств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Киеве прошли обыски у родственников детектива НАБУ
20 октября, 12:13
Как уточняется, подозреваемый закупал беспилотники по завышенным ценам у заранее выбранных компаний. Для их победы на тендерах привлекли подконтрольные фирмы, имитировавшие конкуренцию. Так, с мая по сентябрь 2023 года Госспецсвязь приобрела 400 дронов DJI Mavic 3 и 1,3 тысячи дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышающим рыночные на 70-90%. В результате государству нанесен ущерб более чем на 90 миллионов гривен (более 2 миллионов долларов).
"Эти средства участники схемы вывели на счета подконтрольных компаний, в частности, за рубежом. Благодаря своевременным действиям наложен арест более чем на 4 миллиона долларов на счетах компаний за рубежом и 17 миллионов гривен (404 тысячи долларов – ред.) на Украине", - добавили в НАБУ.
Отмечается, что двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний предъявлено обвинение в растрате средств в особо крупных размерах.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ присвоил $48 миллионов
13 августа, 07:13
 
В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала