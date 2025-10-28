На Украине два сотрудники Госспецсвязи присвоили себе два миллиона долларов

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило во вторник, что разоблачило двух должностных лиц Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые присвоили более 2 миллионов долларов на закупках беспилотников.

"Разоблачили масштабную схему, организованную должностными лицами Госспецсвязи и представителями частных компаний во время закупок беспилотников для сил обороны Украины . По данным следствия, после принятия изменений в государственный бюджет в 2023 году, Госспецсвязи было выделено 30 миллиардов гривен (713 миллионов долларов - ред.) на закупку БПЛА. У руководителя одного из департаментов ведомства возник план растраты части этих средств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ

Как уточняется, подозреваемый закупал беспилотники по завышенным ценам у заранее выбранных компаний. Для их победы на тендерах привлекли подконтрольные фирмы, имитировавшие конкуренцию. Так, с мая по сентябрь 2023 года Госспецсвязь приобрела 400 дронов DJI Mavic 3 и 1,3 тысячи дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышающим рыночные на 70-90%. В результате государству нанесен ущерб более чем на 90 миллионов гривен (более 2 миллионов долларов).

"Эти средства участники схемы вывели на счета подконтрольных компаний, в частности, за рубежом. Благодаря своевременным действиям наложен арест более чем на 4 миллиона долларов на счетах компаний за рубежом и 17 миллионов гривен (404 тысячи долларов – ред.) на Украине", - добавили в НАБУ.

Отмечается, что двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний предъявлено обвинение в растрате средств в особо крупных размерах.