Украинский МИД заявил о начале обновления стратегии внешней политики

На коллегии, как сообщается, обсуждался формат партнерских отношений Украины с иностранными государствами и обновление стратегии внешнеполитической деятельности, которая была утверждена в 2021 году. "МИД разработал концепцию соответствующих изменений. Документ предусматривает сохранение ключевых приоритетов, таких как евроинтеграция, но в то же время предлагает комплексную адаптацию положений стратегии к вызовам военного времени", - добавили в ведомстве.