Украинский МИД заявил о начале обновления стратегии внешней политики

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что начало процесс обновления стратегии внешнеполитической деятельности страны.
"При участии министра иностранных дел Андрея Сибиги, руководителя офиса президента Андрея Ермака, главы службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, руководства МИД, профильных комитетов Верховной рады Украины состоялось заседание коллегии министерства иностранных дел Украины. Участники рассмотрели ряд важных задач, касающихся стратегического развития внешнеполитической деятельности государства и усиления возможностей дипломатической службы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
На коллегии, как сообщается, обсуждался формат партнерских отношений Украины с иностранными государствами и обновление стратегии внешнеполитической деятельности, которая была утверждена в 2021 году. "МИД разработал концепцию соответствующих изменений. Документ предусматривает сохранение ключевых приоритетов, таких как евроинтеграция, но в то же время предлагает комплексную адаптацию положений стратегии к вызовам военного времени", - добавили в ведомстве.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Позднее Владимир Зеленский пожаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к инициативе PURL. Агентство Рейтер со ссылкой на источник передавало, что Украина на фоне сокращения помощи США может потерять поддержку некоторых союзников в Европе.
Немецкий Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel) в Германии 14 октября опубликовал данные своих подсчетов, согласно которым объем военной помощи Украине резко сократился в июле и августе несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Украины. Согласно данным института, выделение средств на военную помощь со стороны европейских стран сократилось на 57% по сравнению с январём-июнем 2025 года, даже с учётом их вклада в инициативу PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
