На Украине начался отопительный сезон

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Отопительный сезон начался в 13 регионах Украины, более 55% объектов социальной сферы уже подключены к отоплению, сообщает во вторник украинское министерство развития общин и территорий.
Ранее украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до +10 °C и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
"Старт отопительного сезона на Украине. Тринадцать областей уже начали постепенное подключение теплоснабжения к жилым домам. На сегодня более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу, среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч учебных заведений и более 2 тысяч — учреждений здравоохранения. Постепенно тепло подается и в жилые дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Глава Киевской областной госадминистрации Николай Калашник в своем Telegram-канале сообщил, что во вторник в регионе стартовал отопительный сезон. А мэр Киева Виталий Кличко позднее заявил, что в городе отопление начнут подавать в жилые дома в среду, сейчас ведется подготовка. При этом соцучреждениях тепло подключено с 3 октября.
Депутат Верховной рады Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы. В среду экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что в стране зимой будут отключения света и газа. Ранее он заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
