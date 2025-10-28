Рейтинг@Mail.ru
На Украине начался отопительный сезон
15:54 28.10.2025 (обновлено: 16:11 28.10.2025)
На Украине начался отопительный сезон
Отопительный сезон начался в 13 регионах Украины, более 55% объектов социальной сферы уже подключены к отоплению, сообщает во вторник украинское министерство... РИА Новости, 28.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Батарея отопления
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Батарея отопления. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Отопительный сезон начался в 13 регионах Украины, более 55% объектов социальной сферы уже подключены к отоплению, сообщает во вторник украинское министерство развития общин и территорий.
Ранее украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до +10 °C и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Раде предрекли Украине дефицит газа уже в декабре
22 октября, 17:27
"Старт отопительного сезона на Украине. Тринадцать областей уже начали постепенное подключение теплоснабжения к жилым домам. На сегодня более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу, среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч учебных заведений и более 2 тысяч — учреждений здравоохранения. Постепенно тепло подается и в жилые дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Глава Киевской областной госадминистрации Николай Калашник в своем Telegram-канале сообщил, что во вторник в регионе стартовал отопительный сезон. А мэр Киева Виталий Кличко позднее заявил, что в городе отопление начнут подавать в жилые дома в среду, сейчас ведется подготовка. При этом соцучреждениях тепло подключено с 3 октября.
Депутат Верховной рады Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы. В среду экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что в стране зимой будут отключения света и газа. Ранее он заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Тимофей Милованов - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Экс-министр экономики Украины призвал жителей готовиться к блэкаутам
20 октября, 15:22
 
