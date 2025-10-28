МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные на линии соприкосновения постоянно слышат зарубежную речь в своих рациях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российские бойцы постоянно слышат зарубежную речь в рациях, сообщил Песков
Российские бойцы постоянно слышат зарубежную речь в рациях, сообщил Песков - РИА Новости, 28.10.2025
Российские бойцы постоянно слышат зарубежную речь в рациях, сообщил Песков
Российские военные на линии соприкосновения постоянно слышат зарубежную речь в своих рациях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
россия
украина
франция
Российские бойцы постоянно слышат зарубежную речь в рациях, сообщил Песков
Песков: ВС РФ на линии соприкосновения постоянно слышат зарубежную речь в рациях
Французские военные. Архивное фото
