Российские бойцы постоянно слышат зарубежную речь в рациях, сообщил Песков
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/ukraina-2051143750.html
Российские бойцы постоянно слышат зарубежную речь в рациях, сообщил Песков
Российские бойцы постоянно слышат зарубежную речь в рациях, сообщил Песков - РИА Новости, 28.10.2025
Российские бойцы постоянно слышат зарубежную речь в рациях, сообщил Песков
Российские военные на линии соприкосновения постоянно слышат зарубежную речь в своих рациях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:34:00+03:00
2025-10-28T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
россия
украина
франция
Российские бойцы постоянно слышат зарубежную речь в рациях, сообщил Песков

Песков: ВС РФ на линии соприкосновения постоянно слышат зарубежную речь в рациях

Французские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Getty Images / NurPhotoRomain Doucelin
Французские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные на линии соприкосновения постоянно слышат зарубежную речь в своих рациях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Франция планирует ввести на Украину контингент в размере около двух тысяч военных. По ее данным, военных уже разместили в приграничных с Украиной районах Польши, где они проходят боевое слаживание.
"Наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление СВР.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран - членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
