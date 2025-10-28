Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Германии выступил с серьезным предупреждением об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 28.10.2025 (обновлено: 10:11 28.10.2025)
Глава МИД Германии выступил с серьезным предупреждением об Украине
Глава МИД Германии выступил с серьезным предупреждением об Украине - РИА Новости, 28.10.2025
Глава МИД Германии выступил с серьезным предупреждением об Украине
Предстоящая зима может стать решающей для Украины, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Его цитирует издание Handelsblatt."Эта зима имеет решающее... РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
киев
Глава МИД Германии выступил с серьезным предупреждением об Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль: предстоящая зима будет решающей для Украины

© AP Photo / Carlos JassoЙоханн Вадефуль
Йоханн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Carlos Jasso
Йоханн Вадефуль. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Предстоящая зима может стать решающей для Украины, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Его цитирует издание Handelsblatt.

"Эта зима имеет решающее значение", — сказал он.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Такер Карлсон сделал необычное заявление о Зеленском
Вчера, 08:15
Министр добавил, что на Германию ложится особая ответственность по поддержке Киева.

Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В свою очередь, глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября уточнил, что 13,2 миллиарда кубических метров газа, которые планируют закачать в этом году, прошлой зимой хватило только до февраля, потом докупали в 2-2,5 раза дороже.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Британии сделали заявление после предупреждения Путина
Вчера, 10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияКиев
 
 
