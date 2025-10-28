Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 28.10.2025 (обновлено: 07:16 28.10.2025)
Такер Карлсон раскрыл план уничтожения Украины
Киевский режим намеревался заселить Украину, в которой исчезла большая часть мужского населения, мигрантами, заявил в интервью RTVI US на YouTube американский... РИА Новости, 28.10.2025
Карлсон: Зеленский планировал заселить Украину мигрантами из стран третьего мира

Американский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Киевский режим намеревался заселить Украину, в которой исчезла большая часть мужского населения, мигрантами, заявил в интервью RTVI US на YouTube американский журналист Такер Карлсон.
"Украина даже вместе с НАТО не может выиграть эту войну. Ведь эта война уже разрушила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией. Киевский режим изменил закон, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли. Мужское население страны было уничтожено. Они собираются заселить ее мигрантами из стран третьего мира — и Украины больше не будет. Я действительно думаю, что у них был такой план", — отметил он.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Перепрошивание Украины в анти-Россию: история и современность
24 октября, 08:00
По словам Карлсона, произошедшее с Украиной — самое печальное, что он видел за пределами США.
Демографическая ситуация в стране усугубляется, в частности, из-за мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны. В октябре прошлого года журнал Time, ссылаясь на помощника Зеленского, сообщил, что ВСУ испытывают значительные потери, в результате чего военкоматы начали призывать граждан со средним возрастом 43 года.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Вертолет с сотней миллиардов евро: Зеленский с Ермаком готовят побег
26 октября, 08:00
Вертолет с сотней миллиардов евро: Зеленский с Ермаком готовят побег
26 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияТакер КарлсонВладимир ПутинНАТОBild
 
 
