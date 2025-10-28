МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Киевский режим намеревался заселить Украину, в которой исчезла большая часть мужского населения, мигрантами, заявил в интервью RTVI US на YouTube американский журналист Такер Карлсон.
"Украина даже вместе с НАТО не может выиграть эту войну. Ведь эта война уже разрушила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией. Киевский режим изменил закон, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли. Мужское население страны было уничтожено. Они собираются заселить ее мигрантами из стран третьего мира — и Украины больше не будет. Я действительно думаю, что у них был такой план", — отметил он.
Перепрошивание Украины в анти-Россию: история и современность
24 октября, 08:00
Демографическая ситуация в стране усугубляется, в частности, из-за мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны. В октябре прошлого года журнал Time, ссылаясь на помощника Зеленского, сообщил, что ВСУ испытывают значительные потери, в результате чего военкоматы начали призывать граждан со средним возрастом 43 года.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Вертолет с сотней миллиардов евро: Зеленский с Ермаком готовят побег
26 октября, 08:00