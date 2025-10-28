https://ria.ru/20251028/ukraina-2051076090.html
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ТЦК сломали его другу ребра
Сотрудники ТЦК из Одессы во время принудительной мобилизации сломали ребра мужчине, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. РИА Новости, 28.10.2025
в мире
одесса
черниговская область
вооруженные силы украины
в мире, одесса, черниговская область, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
