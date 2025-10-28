Пленный солдат ВСУ рассказал, как ТЦК сломали его другу ребра

"Вот человеку ребра ломали: "Химику" (позывной - ред.). Это мой побратим... Дошло дело до того, что даже людей увечат. И загоняют, просто загоняют в бус, проходишь (военно-врачебную комиссию) ВВК и уходишь сразу в войска", - рассказал агентству Хвостик.