Рейтинг@Mail.ru
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ТЦК сломали его другу ребра - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/ukraina-2051076090.html
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ТЦК сломали его другу ребра
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ТЦК сломали его другу ребра - РИА Новости, 28.10.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ТЦК сломали его другу ребра
Сотрудники ТЦК из Одессы во время принудительной мобилизации сломали ребра мужчине, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T04:35:00+03:00
2025-10-28T04:35:00+03:00
в мире
одесса
черниговская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032862561_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_565b09d85a1e756024d6283e2d78df4c.jpg
https://ria.ru/20251022/plennyy-2049743639.html
одесса
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032862561_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_9e5a6dcb3e1ee8dbbb4cc61c20b47bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, черниговская область, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ТЦК сломали его другу ребра

В Черниговской области сотрудники ТЦК сломали ребра мужчине во время мобилизации

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 28 окт - РИА Новости. Сотрудники ТЦК из Одессы во время принудительной мобилизации сломали ребра мужчине, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.
"Вот человеку ребра ломали: "Химику" (позывной - ред.). Это мой побратим... Дошло дело до того, что даже людей увечат. И загоняют, просто загоняют в бус, проходишь (военно-врачебную комиссию) ВВК и уходишь сразу в войска", - рассказал агентству Хвостик.
Военнопленный отметил, что это произошло в Черниговской области, куда приехали сотрудники ТЦК из Одессы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ТЦК отправляют уклонистов сразу на передовую, рассказал пленный
22 октября, 05:02
 
В миреОдессаЧерниговская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала