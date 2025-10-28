Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как раскольники назначили священником электрика из метро - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/ukraina-2051067249.html
Пленный рассказал, как раскольники назначили священником электрика из метро
Пленный рассказал, как раскольники назначили священником электрика из метро - РИА Новости, 28.10.2025
Пленный рассказал, как раскольники назначили священником электрика из метро
Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) забрала церковь Петра и Павла в Черниговской области у Украинской православной церкви (УПЦ), выгнала... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T01:28:00+03:00
2025-10-28T01:28:00+03:00
в мире
украина
россия
василий малюк
владимир зеленский
иисус христос
украинская православная церковь
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859272527_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_4005e00fc22b14516c05a459ba7d8165.jpg
https://ria.ru/20250917/khram-2042410868.html
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000805960.html
https://ria.ru/20250812/ukraina-2034876921.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859272527_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_39650ee2bf99204ad98e81b6b5f3d956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, василий малюк, владимир зеленский, иисус христос, украинская православная церковь, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Василий Малюк, Владимир Зеленский, Иисус Христос, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Пленный рассказал, как раскольники назначили священником электрика из метро

Раскольники заняли храм в Черниговской области и назначили священником электрика

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 28 окт - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) забрала церковь Петра и Павла в Черниговской области у Украинской православной церкви (УПЦ), выгнала настоятеля и назначила священником электрика киевского метрополитена, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.
"Когда батюшку нашего выгоняли, я плакал. Выгнали батюшку, вот именно выгнали батюшку и перевели (церковь Петра и Павла в Черниговской области - ред.) в ПЦУ", - рассказал агентству пленный.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Власти Украины национализировали три храма УПЦ
17 сентября, 10:52
Хвостик был в этой церкви старостой. По его словам, новый священник приехал из Нежина.
"Работал в Киевском метрополитене электриком. Жена его отправила в батюшки учиться, чтобы он не спился", - добавил военнопленный.
Сам Хвостик был старостой церкви Петра и Павла, о чем ранее говорил корреспонденту РИА Новости. Он собирался пойти в церковь готовиться к празднику, когда к его дому подъехали ТЦК и сразу забрали в военкомат.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на связь Украинской православной церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава СБУ Василий Малюк 13 августа отметил, что против священников в государстве заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении.
Священник Павел Кушнирчук - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
21 февраля, 14:23
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. В сентябре 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь. Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября заявил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, заседание суда назначено на 30 октября.
УПЦ - самая большая община верующих на Украине и единственная каноническая православная церковь, то есть та, где совершаемые священнослужителями таинства и богослужения считаются действительными, настоящими, в отличие от раскольнической ПЦУ, созданной светскими властями и отлученными от Церкви бывшими "священниками", "епископами" и их последователями. С точки зрения православного вероучения ПЦУ - не апостольская церковь, в ней нет апостольского преемства (то есть череды рукоположений епископата еще от апостолов, которых поставил Иисус Христос), в такой "церкви" нет Божественной Благодати, а "духовенство" ПЦУ не имеет права совершать богослужения и таинства, в том числе рукополагать новых священников, крестить, венчать, исповедовать и причащать людей.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
На Украине сотрудники ТЦК похитили двух священников
12 августа, 18:52
 
В миреУкраинаРоссияВасилий МалюкВладимир ЗеленскийИисус ХристосУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала