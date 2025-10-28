Пленный рассказал, как раскольники назначили священником электрика из метро

КУРСК, 28 окт - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) забрала церковь Петра и Павла в Черниговской области у Украинской православной церкви (УПЦ), выгнала настоятеля и назначила священником электрика киевского метрополитена, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.

"Когда батюшку нашего выгоняли, я плакал. Выгнали батюшку, вот именно выгнали батюшку и перевели (церковь Петра и Павла в Черниговской области - ред.) в ПЦУ", - рассказал агентству пленный.

Хвостик был в этой церкви старостой. По его словам, новый священник приехал из Нежина.

"Работал в Киевском метрополитене электриком. Жена его отправила в батюшки учиться, чтобы он не спился", - добавил военнопленный.

Сам Хвостик был старостой церкви Петра и Павла, о чем ранее говорил корреспонденту РИА Новости. Он собирался пойти в церковь готовиться к празднику, когда к его дому подъехали ТЦК и сразу забрали в военкомат.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь . Ссылаясь на связь Украинской православной церкви с Россией , местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности Украины ( СБУ ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава СБУ Василий Малюк 13 августа отметил, что против священников в государстве заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении.

Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. В сентябре 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь. Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября заявил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, заседание суда назначено на 30 октября.