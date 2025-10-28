Рейтинг@Mail.ru
Российская армия повторяет на СВО путь советских воинов, рассказал историк
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:45 28.10.2025
Российская армия повторяет на СВО путь советских воинов, рассказал историк
Российская армия повторяет на СВО путь советских воинов, рассказал историк - РИА Новости, 28.10.2025
Российская армия повторяет на СВО путь советских воинов, рассказал историк
Россия в ходе спецоперации, сражаясь за Донбасс и Новороссию, повторяет путь Советского союза по освобождению Украины от нацистов, заявил РИА Новости научный... РИА Новости, 28.10.2025
Российская армия повторяет на СВО путь советских воинов, рассказал историк

Мягков: ВС России повторяют путь СССР по освобождению Украины от нацистов

Дорога с антидроновыми сетями в зоне специальной военной операции
Дорога с антидроновыми сетями в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дорога с антидроновыми сетями в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Россия в ходе спецоперации, сражаясь за Донбасс и Новороссию, повторяет путь Советского союза по освобождению Украины от нацистов, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Советская армия завершила освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков 28 октября 1944 года.
"(Владимир) Зеленский и его приспешники - это... приверженцы неонацистской идеологии, которые… проводят жестокий террор в отношении местного населения, недовольного этим режимом. Ровно так, как действовали гитлеровцы, то есть здесь очевидное сходство… Мы сегодня повторяем путь (СССР - ред.), мы освобождаем территории сегодня, прежде всего Донбасса, Новороссии,….. Освобождение Украины в 1943 и 1944 годах... - тогда мы тоже освобождали Донбасс и Новороссию, сегодня мы тоже освобождаем Донбасс и Новороссию прежде всего", - отметил Мягков.
Население Одессы встречает бойцов-кавалеристов 3-го Украинского фронта во время марша-парада, посвященного освобождению города от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В РВИО рассказали, как жители Западной Украины встречали Красную армию
