Российская армия повторяет на СВО путь советских воинов, рассказал историк

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Россия в ходе спецоперации, сражаясь за Донбасс и Новороссию, повторяет путь Советского союза по освобождению Украины от нацистов, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Советская армия завершила освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков 28 октября 1944 года.
"(Владимир) Зеленский и его приспешники - это... приверженцы неонацистской идеологии, которые… проводят жестокий террор в отношении местного населения, недовольного этим режимом. Ровно так, как действовали гитлеровцы, то есть здесь очевидное сходство… Мы сегодня повторяем путь (СССР - ред.), мы освобождаем территории сегодня, прежде всего Донбасса, Новороссии,….. Освобождение Украины в 1943 и 1944 годах... - тогда мы тоже освобождали Донбасс и Новороссию, сегодня мы тоже освобождаем Донбасс и Новороссию прежде всего", - отметил Мягков.
