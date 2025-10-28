Российская армия повторяет на СВО путь советских воинов, рассказал историк

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Россия в ходе спецоперации, сражаясь за Донбасс и Новороссию, повторяет путь Советского союза по освобождению Украины от нацистов, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.