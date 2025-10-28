Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области нанесли удары по месту дислокации подразделений ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 28.10.2025
В Сумской области нанесли удары по месту дислокации подразделений ВСУ
В Сумской области нанесли удары по месту дислокации подразделений ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
В Сумской области нанесли удары по месту дислокации подразделений ВСУ
Удары нанесены по месту дислокации подразделений ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со... РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
сумы
конотоп
сергей лебедев
вооруженные силы украины
сумская область
сумы
конотоп
2025
сумская область, сумы, конотоп, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сумы, Конотоп, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Сумской области нанесли удары по месту дислокации подразделений ВСУ

Подполье сообщило об ударах по месту дислокации ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Александр Гальперин
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Удары нанесены по месту дислокации подразделений ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
"Сумская область — взрывы утром 27-го и в ночь на 28-е (октября – ред.) в районах Сум и Конотопа… с подтвержденными прилетами по месту дислокации подразделений с бронетехникой", - сказал Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Сумская область
Сумы
Конотоп
Сергей Лебедев
Вооруженные силы Украины
 
 
