В Сумской области нанесли удары по месту дислокации подразделений ВСУ
В Сумской области нанесли удары по месту дислокации подразделений ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
В Сумской области нанесли удары по месту дислокации подразделений ВСУ
Удары нанесены по месту дислокации подразделений ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со... РИА Новости, 28.10.2025
В Сумской области нанесли удары по месту дислокации подразделений ВСУ
