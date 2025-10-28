Рейтинг@Mail.ru
В результате землетрясения в Турции пострадали 26 человек - РИА Новости, 28.10.2025
13:03 28.10.2025
В результате землетрясения в Турции пострадали 26 человек
В результате землетрясения в Турции пострадали 26 человек
В результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир пострадали 26 человек, зафиксированы 12 афтершоков магнитудой выше 4, сообщил во вторник... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T13:03:00+03:00
2025-10-28T13:03:00+03:00
в мире
турция
стамбул
измир
Новости
в мире, турция, стамбул, измир
В мире, Турция, Стамбул, Измир
В результате землетрясения в Турции пострадали 26 человек

В турецкой провинции Балыкесир из-за землетрясений пострадали 26 человек

© AP Photo / Depo PhotosПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Depo Photos
Последствия землетрясения в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. В результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир пострадали 26 человек, зафиксированы 12 афтершоков магнитудой выше 4, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Магнитуда землетрясения с эпицентром в провинции Балыкесир на западе Турции составила 6,1, оно ощущалось в ряде провинций, включая Стамбул, сообщили ранее сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). В Сындыргы, возле которого находился эпицентр землетрясения, обрушились три здания и один магазин.
"В результате землетрясения пострадали 26 человек, все они выписаны из больниц. Жертв нет. Зафиксированы 12 афтершоков магнитудой выше 4", - сообщил министр на брифинге.
В свою очередь власти провинций Стамбул, Измир и Маниса, где ощущались толчки, заявили об отсутствии сообщений о негативных последствиях землетрясения.
Последствия землетрясения в турецкой провинции Балыкесир. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В провинции Балыкесир при землетрясении обрушились три дома и магазин
