В результате землетрясения в Турции пострадали 26 человек
В результате землетрясения в Турции пострадали 26 человек - РИА Новости, 28.10.2025
В результате землетрясения в Турции пострадали 26 человек
В результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир пострадали 26 человек, зафиксированы 12 афтершоков магнитудой выше 4, сообщил во вторник... РИА Новости, 28.10.2025
В результате землетрясения в Турции пострадали 26 человек
В турецкой провинции Балыкесир из-за землетрясений пострадали 26 человек