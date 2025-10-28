В результате землетрясения в Турции пострадали 26 человек

СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. В результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир пострадали 26 человек, зафиксированы 12 афтершоков магнитудой выше 4, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

"В результате землетрясения пострадали 26 человек, все они выписаны из больниц. Жертв нет. Зафиксированы 12 афтершоков магнитудой выше 4", - сообщил министр на брифинге.