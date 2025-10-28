Рейтинг@Mail.ru
В провинции Балыкесир при землетрясении обрушились три дома и магазин
00:23 28.10.2025
В провинции Балыкесир при землетрясении обрушились три дома и магазин
В провинции Балыкесир при землетрясении обрушились три дома и магазин
в мире
черное море
турция
землетрясение
черное море
турция
2025
Новости
в мире, черное море, турция, землетрясение
В мире, Черное море, Турция, Землетрясение
СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. Жертв в результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир нет, обрушились три дома и магазин, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая телеканалу CNN Türk.
Магнитуда землетрясения с эпицентром в провинции Балыкесир на западе Турции составила 6,1, оно ощущалось в ряде провинций, включая Стамбул, сообщили ранее сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Эрдоган сообщил, что власти следят за ситуацией после землетрясения
Вчера, 23:44
"В Сындыргы (городе, возле которого находился эпицентр землетрясения - ред.) обрушились три здания и один магазин. Сообщений о жертвах нет, под обломками никто не остался", - заявил министр.
Он отметил, что два здания из обрушившихся были повреждены в результате аналогичного землетрясения в августе и опечатаны, их должны были снести.
В свою очередь власти провинций Стамбул, Измир и Маниса, где ощущались толчки, заявили в соцсетях об отсутствии на данный момент сообщений о негативных последствиях землетрясения, добавив, что оценка ущерба продолжается.
Второе за 48 часов землетрясение произошло на западе Турции в понедельник, толчки ощущались в самом населенном городе страны Стамбуле, передавал корреспондент РИА Новости. При этом в воскресенье эпицентр землетрясения располагался в Черном море недалеко от Стамбульского аэропорта.
Хуньчунь - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Китая
25 октября, 17:33
 
