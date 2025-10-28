В провинции Балыкесир при землетрясении обрушились три дома и магазин

СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. Жертв в результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир нет, обрушились три дома и магазин, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая телеканалу CNN Türk

Магнитуда землетрясения с эпицентром в провинции Балыкесир на западе Турции составила 6,1, оно ощущалось в ряде провинций, включая Стамбул, сообщили ранее сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"В Сындыргы (городе, возле которого находился эпицентр землетрясения - ред.) обрушились три здания и один магазин. Сообщений о жертвах нет, под обломками никто не остался", - заявил министр.

Он отметил, что два здания из обрушившихся были повреждены в результате аналогичного землетрясения в августе и опечатаны, их должны были снести.

В свою очередь власти провинций Стамбул, Измир и Маниса, где ощущались толчки, заявили в соцсетях об отсутствии на данный момент сообщений о негативных последствиях землетрясения, добавив, что оценка ущерба продолжается.