В провинции Балыкесир при землетрясении обрушились три дома и магазин
2025-10-28T00:23:00+03:00
СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости.
Жертв в результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир нет, обрушились три дома и магазин, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая телеканалу CNN Türk
.
Магнитуда землетрясения с эпицентром в провинции Балыкесир на западе Турции составила 6,1, оно ощущалось в ряде провинций, включая Стамбул, сообщили ранее сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"В Сындыргы (городе, возле которого находился эпицентр землетрясения - ред.) обрушились три здания и один магазин. Сообщений о жертвах нет, под обломками никто не остался", - заявил министр.
Он отметил, что два здания из обрушившихся были повреждены в результате аналогичного землетрясения в августе и опечатаны, их должны были снести.
В свою очередь власти провинций Стамбул, Измир и Маниса, где ощущались толчки, заявили в соцсетях об отсутствии на данный момент сообщений о негативных последствиях землетрясения, добавив, что оценка ущерба продолжается.
Второе за 48 часов землетрясение произошло на западе Турции в понедельник, толчки ощущались в самом населенном городе страны Стамбуле, передавал корреспондент РИА Новости. При этом в воскресенье эпицентр землетрясения располагался в Черном море
недалеко от Стамбульского аэропорта.