СМИ: Цукерберг советовался с генпрокурором о том, как говорить с Трампом
15:36 28.10.2025 (обновлено: 15:44 28.10.2025)
СМИ: Цукерберг советовался с генпрокурором о том, как говорить с Трампом
СМИ: Цукерберг советовался с генпрокурором о том, как говорить с Трампом
2025-10-28T15:36:00+03:00
2025-10-28T15:44:00+03:00
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), марк цукерберг, дональд трамп
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Марк Цукерберг, Дональд Трамп
СМИ: Цукерберг советовался с генпрокурором о том, как говорить с Трампом

Цукерберг советовался с Бонди о том, как ему следовало бы говорить с Трампом

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг советовался с генпрокурором США Пэм Бонди о том, в каком ключе ему следовало бы говорить с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Business Insider со ссылкой на книгу репортера телеканала ABC Джонатана Карла "Воздаяние: Дональд Трамп и кампания, которая изменила Америку".
"Цукерберг в частном порядке встречался с генпрокурором Пэм Бонди в министерстве юстиции ранее в этом году… Цукерберг просил Бонди дать ему "совет о том, как эффективно говорить" с президентом Дональдом Трампом об "опасениях Meta*", - указывает телеканал.
Отмечается, что встреча прошла 12 марта в Вашингтоне, при этом позднее в этот же день Цукерберг встречался с Трампом в Белом доме.
Ранее Федеральная торговая комиссия США выдвинула в адрес компании Meta* обвинения, связанные с нарушением антимонопольного законодательства в сфере социальных сетей в результате приобретения Instagram* и WhatsApp.
Как напоминает Business Insider, федеральный суд все еще должен определить, нарушала ли Meta* антимонопольное законодательство.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"По WhatsApp". СМИ раскрыли, чем Трамп удивил мировых лидеров
28 июля, 12:18
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Марк ЦукербергДональд Трамп
 
 
