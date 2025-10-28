СМИ: Цукерберг советовался с генпрокурором о том, как говорить с Трампом

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг советовался с генпрокурором США Пэм Бонди о том, в каком ключе ему следовало бы говорить с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Business Insider со ссылкой на книгу репортера телеканала ABC Джонатана Карла "Воздаяние: Дональд Трамп и кампания, которая изменила Америку".
"Цукерберг в частном порядке встречался с генпрокурором Пэм Бонди в министерстве юстиции ранее в этом году… Цукерберг просил Бонди дать ему "совет о том, как эффективно говорить" с президентом Дональдом Трампом об "опасениях Meta*", - указывает телеканал.
Отмечается, что встреча прошла 12 марта в Вашингтоне, при этом позднее в этот же день Цукерберг встречался с Трампом в Белом доме.
Как напоминает Business Insider, федеральный суд все еще должен определить, нарушала ли Meta* антимонопольное законодательство.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.