Трамп заявил, что всегда хотел стать адмиралом - РИА Новости, 28.10.2025
11:17 28.10.2025
Трамп заявил, что всегда хотел стать адмиралом
Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на базе ВМС США в японской Йокосуке, заявил, что всегда хотел... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:17:00+03:00
2025-10-28T11:17:00+03:00
2025
Президент США Дональд Трампвыступает на авианосце USS George Washington на базе ВМС США в Японии
ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на базе ВМС США в японской Йокосуке, заявил, что всегда хотел стать адмиралом.
"Я всегда хотел стать адмиралом, честно говоря", - пошутил американский лидер.
Трамп при этом отметил, что вряд ли ему бы удалось добиться на этом поприще успеха, конкурируя с командирами ВМС США.
Последний раз Трамп в качестве президента был в Японии в 2019 году на саммите G20. Нынешний визит в Японию - первый после возвращения республиканца в Белый дом.
