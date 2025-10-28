https://ria.ru/20251028/trump-2051120333.html
Трамп заявил, что всегда хотел стать адмиралом
Трамп заявил, что всегда хотел стать адмиралом - РИА Новости, 28.10.2025
Трамп заявил, что всегда хотел стать адмиралом
Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на базе ВМС США в японской Йокосуке, заявил, что всегда хотел... РИА Новости, 28.10.2025
сша
япония
2025
ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на базе ВМС США в японской Йокосуке, заявил, что всегда хотел стать адмиралом.
"Я всегда хотел стать адмиралом, честно говоря", - пошутил американский лидер.
Трамп при этом отметил, что вряд ли ему бы удалось добиться на этом поприще успеха, конкурируя с командирами ВМС США.
Последний раз Трамп в качестве президента был в Японии в 2019 году на саммите G20. Нынешний визит в Японию - первый после возвращения республиканца в Белый дом.