Трамп заявил, что всегда хотел стать адмиралом

ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на базе ВМС США в японской Йокосуке, заявил, что всегда хотел стать адмиралом.

Последний раз Трамп в качестве президента был в Японии в 2019 году на саммите G20. Нынешний визит в Японию - первый после возвращения республиканца в Белый дом.