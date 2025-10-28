Трамп заявил, что США больше не будут политкорректны при защите страны

ТОКИО, 28 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты больше не будут политкорректны при защите страны и намерены выигрывать войны, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"В отличие от прежних администраций, мы не будем политкорректны. Когда речь идет о защите США, мы больше не будем политкорректны. Мы будем защищать нашу страну всеми необходимыми средствами. <…> Начиная с сегодняшнего дня, побеждая в войнах, мы будем это делать как никто прежде", — сказал он перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Йокосуке недалеко от Токио.
Трамп утверждает, что Вооруженные силы США самые мощные в истории и станут еще более могущественными в ближайшее время.
Также он объявил, что первую партию американских ракет для японских истребителей F-35 поставят уже на этой неделе.
В начале сентября глава Белого дома переименовал Минобороны страны в Министерство войны. По его мнению, это отражает состояние дел в мире.
При этом шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования Министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.
Комментируя это решение, президент Владимир Путин подчеркнул, что ведомство будет действовать согласно новому названию.
