Трамп заявил, что США больше не будут политкорректны при защите страны - РИА Новости, 28.10.2025
10:32 28.10.2025 (обновлено: 10:54 28.10.2025)
Трамп заявил, что США больше не будут политкорректны при защите страны
в мире
сша
токио
дональд трамп
пит хегсет
владимир путин
министерство обороны сша
f-35
в мире, сша, токио, дональд трамп, пит хегсет, владимир путин, министерство обороны сша, f-35
Трамп заявил, что США больше не будут политкорректны при защите страны

© AP Photo / Eugene HoshikoПрезидент США Дональд Трамп во вермя выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии
Президент США Дональд Трамп во вермя выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Президент США Дональд Трамп во вермя выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии
ТОКИО, 28 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты больше не будут политкорректны при защите страны и намерены выигрывать войны, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"В отличие от прежних администраций, мы не будем политкорректны. Когда речь идет о защите США, мы больше не будем политкорректны. Мы будем защищать нашу страну всеми необходимыми средствами. <…> Начиная с сегодняшнего дня, побеждая в войнах, мы будем это делать как никто прежде", — сказал он перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Йокосуке недалеко от Токио.
Трамп утверждает, что Вооруженные силы США самые мощные в истории и станут еще более могущественными в ближайшее время.
Также он объявил, что первую партию американских ракет для японских истребителей F-35 поставят уже на этой неделе.
В начале сентября глава Белого дома переименовал Минобороны страны в Министерство войны. По его мнению, это отражает состояние дел в мире.
При этом шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования Министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.
Комментируя это решение, президент Владимир Путин подчеркнул, что ведомство будет действовать согласно новому названию.
В миреСШАТокиоДональд ТрампПит ХегсетВладимир ПутинМинистерство обороны СШАF-35
 
 
