В Свердловской области отменили развлекательные мероприятия из-за траура

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Отменены все развлекательные мероприятия на территории округа Ревда в Свердловской области в связи с трауром по погибшим в понедельник в ДТП девочкам, их родителям оказывается поддержка со стороны администрации, сообщила глава муниципального округа Ревда Татьяна Клепикова.

В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия "скорой", третья девочка в тяжелом состоянии доставлена в больницу, уточняли в ГАИ. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в надзорном ведомстве региона пояснили, что водитель доставлен в больницу с травмами.