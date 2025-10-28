Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области отменили развлекательные мероприятия из-за траура - РИА Новости, 28.10.2025
12:03 28.10.2025 (обновлено: 12:05 28.10.2025)
В Свердловской области отменили развлекательные мероприятия из-за траура
В Свердловской области отменили развлекательные мероприятия из-за траура
происшествия, свердловская область, ревда, валерий горелых, гибдд мвд рф, российская государственная библиотека, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Ревда, Валерий Горелых, ГИБДД МВД РФ, Российская государственная библиотека, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области отменили развлекательные мероприятия из-за траура

В Ревде отменили развлекательные мероприятия из-за траура после гибели 2 девочек

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramЛегковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде
Легковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
Легковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Отменены все развлекательные мероприятия на территории округа Ревда в Свердловской области в связи с трауром по погибшим в понедельник в ДТП девочкам, их родителям оказывается поддержка со стороны администрации, сообщила глава муниципального округа Ревда Татьяна Клепикова.
"Уважаемые ревдинцы, наш город скорбит. В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия погибли двое детей. Третий ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь... Родителям погибших девочек оказывается всесторонняя поддержка и помощь со стороны администрации округа. РГБ и МЧС организована работа с психологами... Все развлекательные мероприятия на территории муниципального округа Ревда отменены", - сообщила Клепикова в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что трагедия сплотила горожан, жители проявляют неравнодушие.
В понедельник вечером свердловская Госавтоинспекция сообщала, что в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед пешеходным переходом. После наезда на людей автомобиль продолжил движение и въехал в здание магазина, сообщали ГАИ и прокуратура региона.
В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия "скорой", третья девочка в тяжелом состоянии доставлена в больницу, уточняли в ГАИ. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в надзорном ведомстве региона пояснили, что водитель доставлен в больницу с травмами.
После происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения. В пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области подтвердили РИА Новости, что водитель был пьян.
По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, девочки, которых задавила насмерть легковушка, были родными сестрами, детям было семь и девять лет. В тяжелом состоянии в больнице находится девочка 2014 года рождения, сообщал РИА Новости Горелых. По его словам, за рулем был местный житель 1988 года рождения, ранее он не был судим, сейчас он в больнице, где и пострадавшая. В случае ухудшения состояния девочки ее доставят в Екатеринбург вертолетом, сказал РИА Новости Горелых.
