Лидер республиканцев назвал условие для встречи Трампа с демократами

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп готов встретиться с представителями Демократической партии для обсуждения вопросов социальных расходов только в том случае, если те сначала позволят возобновить работу правительства США, заявил лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн.