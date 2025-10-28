Лидер республиканцев назвал условие для встречи Трампа с демократами

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп готов встретиться с представителями Демократической партии для обсуждения вопросов социальных расходов только в том случае, если те сначала позволят возобновить работу правительства США, заявил лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн.
"Президент сделает это после того, как они откроют правительство. Я разговаривал с ним вчера вечером. Он готов на следующей неделе встретиться с демократами в своем кабинете, чтобы обсудить дальнейшие действия по решению проблемы недоступности и неустойчивости (программы страхования - ред.) Obamacare", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
