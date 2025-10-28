https://ria.ru/20251028/tramp-2051282474.html
Трамп знает об ограничениях на переизбрание, заявил спикер конгресса
Президент США Дональд Трамп осведомлён об ограничениях на переизбрание, установленных конституцией страны, и возможности их обойти не существует, заявил спикер... РИА Новости, 28.10.2025
Джонсон: Трамп знает, что нельзя обойти ограничения на переизбрание