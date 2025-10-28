Рейтинг@Mail.ru
18:00 28.10.2025
Трамп знает об ограничениях на переизбрание, заявил спикер конгресса
в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Трамп знает об ограничениях на переизбрание, заявил спикер конгресса

Джонсон: Трамп знает, что нельзя обойти ограничения на переизбрание

© Getty Images / Kevin DietschДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осведомлён об ограничениях на переизбрание, установленных конституцией страны, и возможности их обойти не существует, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон.
"Президент знает об ограничениях, установленных конституцией, и мы с ним это обсуждали. Сколько бы ни сожалели многие американцы, но, по-моему, у нас впереди ещё три выдающихся года, и два года администрации Трампа станут невероятным временем. Возможности изменить конституцию нет", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос журналистов о возможном участии Трампа в выборах 2028 года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В США рассказали о плане Трампа переизбраться на третий срок
24 октября, 10:58
 
В миреСШАДональд ТрампМайк Джонсон
 
 
