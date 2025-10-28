Рейтинг@Mail.ru
Трамп вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 28.10.2025
14:19 28.10.2025
Трамп вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине
Трамп вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп после переноса встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, где планировалось обсуждение конфликта на Украине, в...
Трамп вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине

© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
Дональд Трамп
ТОКИО, 28 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после переноса встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, где планировалось обсуждение конфликта на Украине, в очередной раз заявил о том, что урегулирует его.
"Мы урегулировали уже девять войн. Нет, восемь, скоро будет еще одна. Я думаю, что следующим будет конфликт на Украине. Я думал, что будет просто. Мы урегулировали конфликт на Ближнем Востоке, но пока не этот, но мы его урегулируем", - сказал Трамп в ходе встречи с представителями бизнеса в Токио.
В Кремле ранее заявляли, что этот конфликт - слишком сложная проблема, чтобы решить её за один день.
Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Путин в свою очередь сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидаризировался, сообщал в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лавров выразил надежду, что Трамп хочет устойчивого мира на Украине
