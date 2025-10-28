https://ria.ru/20251028/tramp-2051112391.html
У США самые мощные вооруженные силы в мире, заявил Трамп
Вооруженные силы США "самые сильные и мощные в истории мира", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.10.2025
Трамп назвал вооруженные силы США самыми сильными и мощными в истории мира