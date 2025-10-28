Рейтинг@Mail.ru
Первая партия ракет для F-35 прибудет в Японию на этой неделе, заявил Трамп
28.10.2025
10:44 28.10.2025 (обновлено: 10:55 28.10.2025)
Первая партия ракет для F-35 прибудет в Японию на этой неделе, заявил Трамп
Первая партия ракет для F-35 прибудет в Японию на этой неделе, заявил Трамп - РИА Новости, 28.10.2025
Первая партия ракет для F-35 прибудет в Японию на этой неделе, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что первая партия американских ракет для истребителей F-35 японских ВВС будет поставлена в Японию уже на этой неделе. РИА Новости, 28.10.2025
Первая партия ракет для F-35 прибудет в Японию на этой неделе, заявил Трамп

Трамп: первая партия ракет для F-35 прибудет в Японию на этой неделе

Президент США Дональд Трамп во вермя выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии
Президент США Дональд Трамп во вермя выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Президент США Дональд Трамп во вермя выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии
ТОКИО, 28 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая партия американских ракет для истребителей F-35 японских ВВС будет поставлена в Японию уже на этой неделе.
"Первая партия ракет будет передана японским ВВС для их F-35 - они прибудут уже на этой неделе", - заявил Трамп в ходе речи на борту авианосца USS George Washington, который базируется на военно-морской базе США в Йокосуке (префектура Канагава).
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время встречи в Токио. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках полезных ископаемых
