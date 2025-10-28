Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет от Си то, что председатель не может ему дать - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 28.10.2025 (обновлено: 08:01 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/tramp-2051027145.html
Трамп хочет от Си то, что председатель не может ему дать
Трамп хочет от Си то, что председатель не может ему дать - РИА Новости, 28.10.2025
Трамп хочет от Си то, что председатель не может ему дать
На фоне бесконечного обсуждения вероятности саммита Дональда Трампа и Владимира Путина как-то ушла в тень другая встреча в верхах — американо-китайская. Притом... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T08:00:00+03:00
2025-10-28T08:01:00+03:00
аналитика
в мире
китай
пекин
россия
джо байден
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051093352_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee3a98e8f3616b536d2d41434152c92a.jpg
https://ria.ru/20251027/tramp-2050954308.html
https://ria.ru/20251027/kitaj-2050959401.html
китай
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051093352_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_cd1ac6540bf832f1fda010966c13524b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, китай, пекин, россия, джо байден, дональд трамп, владимир путин
Аналитика, В мире, Китай, Пекин, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин

Трамп хочет от Си то, что председатель не может ему дать

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
На фоне бесконечного обсуждения вероятности саммита Дональда Трампа и Владимира Путина как-то ушла в тень другая встреча в верхах — американо-китайская. Притом что она имеет огромное значение — в том числе и для хозяина Белого дома, сделавшего КНР ключевым направлением всей своей внешней политики и даже элементом политики внутренней. В четверг в южнокорейском Кенджу два руководителя наконец-то встретятся — спустя шесть с лишним лет после последнего свидания. В начале следующего года ожидается визит Трампа в Китай, после чего он ждет визита Си в Штаты.
В отличие от Джо Байдена, который постоянно рассказывал, как много времени он провел с Си Цзиньпином (хотя это было еще в то время, когда они оба были вице-президентами и вместе ездили по США и Китаю), Трамп не хвастает своими близкими связями с китайским лидером. Хотя их знакомство состоялось в апреле 2017-го и сразу же переросло в семичасовую беседу — в ходе внезапного визита Си в трамповское поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Тогда только что вступивший в должность президента Трамп грозил Китаю торговой войной, и китайский председатель решил лично выяснить настрой американского коллеги.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп будет призывать Китай к давлению на Россию, заявил постпред США
27 октября, 15:34
Торговая война в итоге не разразилась, Трамп, как обычно, говорил о большом успехе переговоров, однако именно тогда, по сути, и начался процесс развода двух тесно связанных экономик и открытое движение в сторону жесткого геополитического соперничества. За время первого срока Трамп провел еще несколько встреч с Си, но масштабным можно назвать только его визит в Китай в ноябре 2017-го. Потом были встречи на полях международных саммитов — последняя состоялась в июне 2019-го в Осаке. То есть все личные контакты двух лидеров уложились в два с небольшим года, чтобы возобновиться уже в формате телефонных переговоров после возвращения Трампа в Белый дом. В промежутке было четыре года правления Байдена — начавшихся с жесткой и нетипичной китайской отповеди американцам на двухсторонних переговорах глав МИД в Анкоридже и закончившихся тем, что Байден стал первым за несколько десятилетий американским президентом, не посетившим Китай в свой срок. Конечно, отчасти это было связано с карантинными ограничениями из-за ковида, но в гораздо большей степени с тем, что американо-китайские отношения продолжали ухудшаться и к прочим противоречиям добавилось еще и "украинское": Вашингтон решил давить на Пекин, требуя отказаться от поддержки России. А заодно и начав расчесывать крайне чувствительную тайваньскую тему.
Китай пытался сделать развод с США управляемым, уверяя, что не ищет конфронтации и нацелен на взаимовыгодное взаимодействие там, где это возможно, но возвращение Трампа привело к объявлению торговой войны, причем в самом жестком формате. Американский президент постоянно угрожает огромными пошлинами: в последний раз, несколько недель назад, речь шла уже о 100-процентных. При этом все понимают, что обрушение американо-китайской торговли невыгодно прежде всего самим Штатам. И в Пекине поэтому продолжали играть с Трампом вдолгую, рассчитывая на то, что запал у президента США если и не иссякнет, то заметно уменьшится. Так в итоге и произошло.
Стопроцентными пошлинами Трамп грозил в ответ на ограничения на экспорт редкоземельных металлов, введенные Китаем, — и вот теперь стороны вроде бы договорились о параметрах торговой сделки. Китай отсрочит введение ограничений по редкоземам, вернется к закупкам американской сои и на сделку с продажей американской части TikTok согласится. А Трамп откажется от ввода 100-процентных пошлин, хотя увеличение тарифов на китайский экспорт все равно произойдет. Обо всем этом планируется объявить после встречи Трампа и Си, которую американский президент наверняка назовет "прорывом" и "успехом". Но точно такие же эпитеты звучали из его уст в 2017-2019 годах после встреч с председателем КНР, а сейчас ситуация, причем не только в американо-китайских отношениях, гораздо хуже.
Если в 2017-м Трамп пытался давить на Си, в том числе используя тему "северокорейской ядерной угрозы", то сейчас он хочет, чтобы "Китай помог ему с Россией". То есть принудил Россию к миру на Украине — в частности, ограничив закупки российской нефти. Последние американские санкции против России нацелены в том числе и на это — и теперь Трамп постоянно рассказывает, что Индия откажется от закупок, а Китай он постарается "убедить". Наивность или блеф?
Давить на Китай бесполезно, тем более по вопросам, имеющим для него принципиальный характер. И вряд ли Трамп этого не понимает: стратегические отношения Москвы и Пекина ни для кого не секрет. КНР, конечно, не хочет торговой войны с США, но платить за ее отсрочку (потому что в отмену никто не верит) отношениями с Россией он, естественно, не будет. Но если у Трампа нет ни одного шанса продавить Си, то зачем же тогда он вообще муссирует тему "китайского давления на Москву"?
Затем же, зачем в начале своего первого срока он разыгрывал "корейскую ядерную угрозу" — пускай Пекин надавит на Пхеньян и принудит его к переговорам с американцами о ядерном разоружении. Это было абсолютно невозможно по целому ряду причин: Китай не был заинтересован в давлении на КНДР, отношения Пекина и Пхеньяна не строятся по принципу "хозяин — вассал", Ким Чен Ын никогда бы не отказался от ракетно-ядерной программы и т. д. В итоге вся возня Трампа вокруг корейской темы вылилась в три встречи с Ким Чен Ыном и абсурдное заявлением о том, что он избавил США от северокорейской ядерной угрозы. Что уступил Китай на северокорейском направлении? Ровным счетом ничего. Не говоря уже о том, что вскоре КНДР, по сути, прорвала режим международных санкций, став близким военным союзником России.
Тоже самое будет и в этот раз — только в гораздо более серьезном масштабе, учитывая, что вместо корейской Трамп пытается разыграть против Си русскую карту. Уступки по корейской теме были для Пекина совершенно невозможны и невыгодны, а по русской — в принципе не обсуждаются. Значение стратегического альянса с Россией для Китая не просто велико — неофициальный союз является, по сути, фундаментальным условием для успешной борьбы Пекина против американского натиска и политики сдерживания. Попытки развести (во всех смыслах этого слова) Путина и Си лишь упрочат их отношения.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам
27 октября, 15:54
 
АналитикаВ миреКитайПекинРоссияДжо БайденДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала