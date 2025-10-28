Трамп хочет от Си то, что председатель не может ему дать

На фоне бесконечного обсуждения вероятности саммита Дональда Трампа и Владимира Путина как-то ушла в тень другая встреча в верхах — американо-китайская. Притом что она имеет огромное значение — в том числе и для хозяина Белого дома, сделавшего КНР ключевым направлением всей своей внешней политики и даже элементом политики внутренней. В четверг в южнокорейском Кенджу два руководителя наконец-то встретятся — спустя шесть с лишним лет после последнего свидания. В начале следующего года ожидается визит Трампа в Китай, после чего он ждет визита Си в Штаты.

В отличие от Джо Байдена, который постоянно рассказывал, как много времени он провел с Си Цзиньпином (хотя это было еще в то время, когда они оба были вице-президентами и вместе ездили по США и Китаю), Трамп не хвастает своими близкими связями с китайским лидером. Хотя их знакомство состоялось в апреле 2017-го и сразу же переросло в семичасовую беседу — в ходе внезапного визита Си в трамповское поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Тогда только что вступивший в должность президента Трамп грозил Китаю торговой войной, и китайский председатель решил лично выяснить настрой американского коллеги.

Торговая война в итоге не разразилась, Трамп, как обычно, говорил о большом успехе переговоров, однако именно тогда, по сути, и начался процесс развода двух тесно связанных экономик и открытое движение в сторону жесткого геополитического соперничества. За время первого срока Трамп провел еще несколько встреч с Си, но масштабным можно назвать только его визит в Китай в ноябре 2017-го. Потом были встречи на полях международных саммитов — последняя состоялась в июне 2019-го в Осаке. То есть все личные контакты двух лидеров уложились в два с небольшим года, чтобы возобновиться уже в формате телефонных переговоров после возвращения Трампа в Белый дом. В промежутке было четыре года правления Байдена — начавшихся с жесткой и нетипичной китайской отповеди американцам на двухсторонних переговорах глав МИД в Анкоридже и закончившихся тем, что Байден стал первым за несколько десятилетий американским президентом, не посетившим Китай в свой срок. Конечно, отчасти это было связано с карантинными ограничениями из-за ковида, но в гораздо большей степени с тем, что американо-китайские отношения продолжали ухудшаться и к прочим противоречиям добавилось еще и "украинское": Вашингтон решил давить на Пекин, требуя отказаться от поддержки России. А заодно и начав расчесывать крайне чувствительную тайваньскую тему.

Китай пытался сделать развод с США управляемым, уверяя, что не ищет конфронтации и нацелен на взаимовыгодное взаимодействие там, где это возможно, но возвращение Трампа привело к объявлению торговой войны, причем в самом жестком формате. Американский президент постоянно угрожает огромными пошлинами: в последний раз, несколько недель назад, речь шла уже о 100-процентных. При этом все понимают, что обрушение американо-китайской торговли невыгодно прежде всего самим Штатам. И в Пекине поэтому продолжали играть с Трампом вдолгую, рассчитывая на то, что запал у президента США если и не иссякнет, то заметно уменьшится. Так в итоге и произошло.

Стопроцентными пошлинами Трамп грозил в ответ на ограничения на экспорт редкоземельных металлов, введенные Китаем, — и вот теперь стороны вроде бы договорились о параметрах торговой сделки. Китай отсрочит введение ограничений по редкоземам, вернется к закупкам американской сои и на сделку с продажей американской части TikTok согласится. А Трамп откажется от ввода 100-процентных пошлин, хотя увеличение тарифов на китайский экспорт все равно произойдет. Обо всем этом планируется объявить после встречи Трампа и Си, которую американский президент наверняка назовет "прорывом" и "успехом". Но точно такие же эпитеты звучали из его уст в 2017-2019 годах после встреч с председателем КНР, а сейчас ситуация, причем не только в американо-китайских отношениях, гораздо хуже.

Если в 2017-м Трамп пытался давить на Си, в том числе используя тему "северокорейской ядерной угрозы", то сейчас он хочет, чтобы "Китай помог ему с Россией". То есть принудил Россию к миру на Украине — в частности, ограничив закупки российской нефти. Последние американские санкции против России нацелены в том числе и на это — и теперь Трамп постоянно рассказывает, что Индия откажется от закупок, а Китай он постарается "убедить". Наивность или блеф?

Давить на Китай бесполезно, тем более по вопросам, имеющим для него принципиальный характер. И вряд ли Трамп этого не понимает: стратегические отношения Москвы и Пекина ни для кого не секрет. КНР, конечно, не хочет торговой войны с США, но платить за ее отсрочку (потому что в отмену никто не верит) отношениями с Россией он, естественно, не будет. Но если у Трампа нет ни одного шанса продавить Си, то зачем же тогда он вообще муссирует тему "китайского давления на Москву"?

Затем же, зачем в начале своего первого срока он разыгрывал "корейскую ядерную угрозу" — пускай Пекин надавит на Пхеньян и принудит его к переговорам с американцами о ядерном разоружении. Это было абсолютно невозможно по целому ряду причин: Китай не был заинтересован в давлении на КНДР, отношения Пекина и Пхеньяна не строятся по принципу "хозяин — вассал", Ким Чен Ын никогда бы не отказался от ракетно-ядерной программы и т. д. В итоге вся возня Трампа вокруг корейской темы вылилась в три встречи с Ким Чен Ыном и абсурдное заявлением о том, что он избавил США от северокорейской ядерной угрозы. Что уступил Китай на северокорейском направлении? Ровным счетом ничего. Не говоря уже о том, что вскоре КНДР, по сути, прорвала режим международных санкций, став близким военным союзником России.