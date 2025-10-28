Рейтинг@Mail.ru
Глава МО Эстонии высказался о передаче Tomahawk Украине - РИА Новости, 28.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 28.10.2025
Глава МО Эстонии высказался о передаче Tomahawk Украине
Глава МО Эстонии высказался о передаче Tomahawk Украине - РИА Новости, 28.10.2025
Глава МО Эстонии высказался о передаче Tomahawk Украине
Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур не считает, что передача США Киеву ракет Tomahawk сможет повлиять на ход боевых действий. РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
ханно певкур
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, ханно певкур
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Ханно Певкур
Глава МО Эстонии высказался о передаче Tomahawk Украине

Глава МО Эстонии Певкур: передача Киеву Tomahawk не изменит ход боевых действий

© U.S. Navy photoЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
© U.S. Navy photo
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур не считает, что передача США Киеву ракет Tomahawk сможет повлиять на ход боевых действий.
"Не думаю... Это не станет переломным моментом", - ответил Певкур в интервью испанской газете Pais на вопрос, повлияет ли как-то получение Украиной американских дальнобойных ракет на ход конфликта.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
"Томагавк": чем опасна американская крылатая ракета
15 октября, 14:51
Президент России Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова разъяснить его заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
"Надежды нет". В США оценили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
21 октября, 06:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАХанно Певкур
 
 
