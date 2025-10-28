ИИ-компания Маска запустила "Грокипедию"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ИИ-компания xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, запустила альтернативу онлайн-энциклопедии "Википедия" - "Грокипедию", убедился корреспондент РИА Новости.

В конце сентября Маск заявил, что xAI перепишет онлайн-энциклопедию " Википедия ", учтя запрещенные для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе. Позднее он добавил, что xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, создаст так называемую "Грокипедию". По словам Маска , она будет существенным улучшением "Википедии".

По состоянию на 4.00 мск вторника, ресурс содержит более 885,2 тысячи статей. На главной странице "Грокипедии" есть строка поиска, куда пользователи могут вводить свои запросы.

По данным издания Washington Post, примерно через час после запуска "Грокипедии" возникли проблемы с функционированием сайта, однако вскоре он возобновил работу.

В начале сентября Маск поддержал призыв прекратить финансирование "Википедии" из-за появившегося там утверждения о том, что консервативный активист Чарли Кирк был "белым националистом".