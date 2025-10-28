Рейтинг@Mail.ru
04:24 28.10.2025
ИИ-компания Маска запустила "Грокипедию"
ИИ-компания xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, запустила альтернативу онлайн-энциклопедии "Википедия" - "Грокипедию", убедился... РИА Новости, 28.10.2025
технологии
чарли кирк
илон маск
wikipedia
Дарья Буймова
Дарья Буймова
технологии, чарли кирк, илон маск, wikipedia
Технологии, Чарли Кирк, Илон Маск, Wikipedia
ИИ-компания Маска запустила "Грокипедию"

ИИ-компания Маска запустила альтернативу "Википедии"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ИИ-компания xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, запустила альтернативу онлайн-энциклопедии "Википедия" - "Грокипедию", убедился корреспондент РИА Новости.
В конце сентября Маск заявил, что xAI перепишет онлайн-энциклопедию "Википедия", учтя запрещенные для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе. Позднее он добавил, что xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, создаст так называемую "Грокипедию". По словам Маска, она будет существенным улучшением "Википедии".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Маск заявил, что его ИИ-компания перепишет "Википедию"
30 сентября, 16:14
По состоянию на 4.00 мск вторника, ресурс содержит более 885,2 тысячи статей. На главной странице "Грокипедии" есть строка поиска, куда пользователи могут вводить свои запросы.
По данным издания Washington Post, примерно через час после запуска "Грокипедии" возникли проблемы с функционированием сайта, однако вскоре он возобновил работу.
В начале сентября Маск поддержал призыв прекратить финансирование "Википедии" из-за появившегося там утверждения о том, что консервативный активист Чарли Кирк был "белым националистом".
Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Мир станет симуляцией после создания универсального ИИ, заявил Маск
2 августа, 16:40
 
ТехнологииЧарли КиркИлон МаскWikipedia
 
 
