Макрон грезит военной интервенцией на Украину, заявили в СВР
11:23 28.10.2025
Макрон грезит военной интервенцией на Украину, заявили в СВР
Президент Франции Эммануэль Макрон грезит военной интервенцией на Украину, не оставляя надежды войти в историю в качестве полководца, сообщило пресс-бюро Службы РИА Новости, 28.10.2025
в мире
эммануэль макрон
украина
франция
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире, эммануэль макрон, украина, франция, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Эммануэль Макрон, Украина, Франция, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Макрон грезит военной интервенцией на Украину, заявили в СВР

СВР: Макрон грезит военной интервенцией на Украину

© AP Photo / Benoit TessierЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон грезит военной интервенцией на Украину, не оставляя надежды войти в историю в качестве полководца, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающей в СВР информации, президент Франции Э. Макрон грезит военной интервенцией на Украину. Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца", - говорится в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после заявления об Украине
25 октября, 10:14
 
