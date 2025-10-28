МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон грезит военной интервенцией на Украину, не оставляя надежды войти в историю в качестве полководца, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
© AP Photo / Benoit TessierЭммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон. Архивное фото