В Запорожской области будут выделять земельные участки бойцам СВО
18:59 28.10.2025
В Запорожской области будут выделять земельные участки бойцам СВО
В Запорожской области будут выделять земельные участки бойцам специальной военной операции, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 28.10.2025
запорожская область
запорожская область, евгений балицкий
Запорожская область, Евгений Балицкий
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. В Запорожской области будут выделять земельные участки бойцам специальной военной операции, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Разработан законопроект Запорожской области о выделении земельных участков для участников СВО", - сказал Балицкий во время прямой линии с жителями региона.
Кроме того, по его словам, в планах увеличить региональную единовременную выплату при заключении контракта, на сегодня она составляет 400 тысяч рублей.
Запорожская область, Евгений Балицкий
 
 
