https://ria.ru/20251028/svo-2051304799.html
В Запорожской области будут выделять земельные участки бойцам СВО
В Запорожской области будут выделять земельные участки бойцам СВО - РИА Новости, 28.10.2025
В Запорожской области будут выделять земельные участки бойцам СВО
В Запорожской области будут выделять земельные участки бойцам специальной военной операции, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:59:00+03:00
2025-10-28T18:59:00+03:00
2025-10-28T18:59:00+03:00
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319643_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_facbe9e84c07a5565ebd918e4736974f.jpg
https://ria.ru/20251028/gd-2051207766.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319643_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f2392bbc95ca88fdc5b37078df5eb60d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий
Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области будут выделять земельные участки бойцам СВО
Балицкий: в Запорожской области выделят земельные участки бойцам СВО