Российские бойцы выдавили ВСУ с позиций в районе шахты в Димитрове
Российские бойцы выдавили ВСУ с позиций в районе шахты в Димитрове - РИА Новости, 28.10.2025
Российские бойцы выдавили ВСУ с позиций в районе шахты в Димитрове
Штурмовики группировки "Центр", продвигаясь в восточной части населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики, выдавили подразделения ВСУ с... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:57:00+03:00
2025-10-28T12:57:00+03:00
2025-10-28T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
димитров
донецкая народная республика
димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские бойцы выдавили ВСУ с позиций в районе шахты в Димитрове
ВС РФ, продвигаясь в Димитрове, выдавили ВСУ с позиций в районе шахты 5/6