"Обрубленная страна". На Западе раскрыли последствия конфликта с Россией

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Без достижения компромисса с Россией Украина останется усеченной, разбалансированной страной без надежд на нормализацию социально-экономической сферы, заявил в эфире YouTube-канала бывший директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби.
"Если не будет достигнут компромисс для прекращения конфликта, думаю, наиболее вероятно, что Украина останется как дисфункциональная обрубленная страна. <…> Русские, скорее всего, захватят столько территории на востоке и юге, сколько захотят, затем укрепятся и позаботятся, чтобы остальная часть Украины оставалась дисфункциональной, чтобы ее нельзя было восстановить", — отметил аналитик.
"Почему русские без компромиссного урегулирования, учитывающего их ключевые интересы, должны позволить Украине быть восстановленной и превращенной в некую антироссийскую угрозу, связанную с Западом? Конечно, они этого не позволят. И это будет катастрофой не только для Украины. Это также распространит нестабильность по всей Европе", — подчеркнул Биби.
Москва не раз заявляла, что открыта к переговорам по Украине, а также не раз подробно излагала российские подходы к проблемам равной и неделимой безопасности и первопричинам украинского конфликта.
22 июня 2022, 17:18