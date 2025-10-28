Рейтинг@Mail.ru
"Обрубленная страна". На Западе раскрыли последствия конфликта с Россией - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:47 28.10.2025 (обновлено: 05:49 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/svo-2051071504.html
"Обрубленная страна". На Западе раскрыли последствия конфликта с Россией
"Обрубленная страна". На Западе раскрыли последствия конфликта с Россией - РИА Новости, 28.10.2025
"Обрубленная страна". На Западе раскрыли последствия конфликта с Россией
Без достижения компромисса с Россией Украина останется усеченной, разбалансированной страной без надежд на нормализацию социально-экономической сферы, заявил в... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T02:47:00+03:00
2025-10-28T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
центральное разведывательное управление (цру)
россия
москва
мирное соглашение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887532221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96161c44253cb67427a34e6995432a7a.jpg
https://ria.ru/20251027/putin-2050781335.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887532221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7488218886677264cdba21654e0be1ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), россия, москва, мирное соглашение
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия, Москва, мирное соглашение
"Обрубленная страна". На Западе раскрыли последствия конфликта с Россией

Биби: без заключения мира Украина останется дисфункциональной страной

© AP Photo / Jae C. HongМонумент "Родина-мать" в Киеве, Украина
Монумент Родина-мать в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Монумент "Родина-мать" в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Без достижения компромисса с Россией Украина останется усеченной, разбалансированной страной без надежд на нормализацию социально-экономической сферы, заявил в эфире YouTube-канала бывший директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби.
"Если не будет достигнут компромисс для прекращения конфликта, думаю, наиболее вероятно, что Украина останется как дисфункциональная обрубленная страна. <…> Русские, скорее всего, захватят столько территории на востоке и юге, сколько захотят, затем укрепятся и позаботятся, чтобы остальная часть Украины оставалась дисфункциональной, чтобы ее нельзя было восстановить", — отметил аналитик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Не хотите мира? Вам посылка: Путин выложил убийственный козырь с секретом
Вчера, 08:00
При отсутствии мирного соглашения, учитывающего интересы безопасности России, Москва, по мнению Биби, будет иметь полное право препятствовать возрождению на оставшейся под контролем Запада части Украины антироссийского государства.
"Почему русские без компромиссного урегулирования, учитывающего их ключевые интересы, должны позволить Украине быть восстановленной и превращенной в некую антироссийскую угрозу, связанную с Западом? Конечно, они этого не позволят. И это будет катастрофой не только для Украины. Это также распространит нестабильность по всей Европе", — подчеркнул Биби.
Москва не раз заявляла, что открыта к переговорам по Украине, а также не раз подробно излагала российские подходы к проблемам равной и неделимой безопасности и первопричинам украинского конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)РоссияМосквамирное соглашение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала