Суд заново рассмотрит иск к экс-главе Крымского района Кубани Лесю

КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Геленджикский городской суд 5 ноября начнет заново рассматривать иск прокуратуры к арестованному за злоупотребление полномочиями экс-главе Крымского района Кубани Сергею Лесю, следует из данных картотеки суда.

"Рассмотрение дела начато сначала", - говорится в картотеке.

Основанием для такого решения, согласно ее данным, стало "изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований".

Подготовка дела назначена на 10.00 5 ноября.

Прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск, связанный с приобретением земельных участков на неподтвержденные доходы, об обращении в доход государства имущества Леся, его родных и знакомых.

Ответчиками по иску выступают также Татьяна, Евгений и Екатерина Леси, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.

Сергей Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ ). 20 октября он ушел в отставку по собственному желанию.