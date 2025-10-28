Рейтинг@Mail.ru
Суд заново рассмотрит иск к экс-главе Крымского района Кубани Лесю - РИА Новости, 28.10.2025
16:43 28.10.2025
Суд заново рассмотрит иск к экс-главе Крымского района Кубани Лесю
Суд заново рассмотрит иск к экс-главе Крымского района Кубани Лесю
Геленджикский городской суд 5 ноября начнет заново рассматривать иск прокуратуры к арестованному за злоупотребление полномочиями экс-главе Крымского района... РИА Новости, 28.10.2025
Суд заново рассмотрит иск к экс-главе Крымского района Кубани Лесю

Суд рассмотрит иск к экс-главе Крымского района Кубани Лесю 5 ноября

КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Геленджикский городской суд 5 ноября начнет заново рассматривать иск прокуратуры к арестованному за злоупотребление полномочиями экс-главе Крымского района Кубани Сергею Лесю, следует из данных картотеки суда.
"Рассмотрение дела начато сначала", - говорится в картотеке.
Основанием для такого решения, согласно ее данным, стало "изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований".
Подготовка дела назначена на 10.00 5 ноября.
Прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск, связанный с приобретением земельных участков на неподтвержденные доходы, об обращении в доход государства имущества Леся, его родных и знакомых.
Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и ФССП. МТУ Росимущества в Краснодарском крае и республике Адыгея проходит одновременно истцом и третьим лицом.
Ответчиками по иску выступают также Татьяна, Евгений и Екатерина Леси, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.
Сергей Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ). 20 октября он ушел в отставку по собственному желанию.
По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по существенно ниже рыночной цене.
