В Марий Эл женщину осудили за попытку заживо сжечь знакомую

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Жительница Йошкар-Олы осуждена на 9 лет за покушение на убийство с особой жестокостью за попытку заживо сжечь свою знакомую, сообщает объединённая пресс-служба судов Марий Эл.

Судом установлено, что в начале февраля 2025 года пьяная женщина взяла в своей квартире бутылку Уайт-спирита и спички, в подъезде подошла к своей знакомой, к которой она испытывала неприязнь, вылила на ее одежду часть жидкости и подожгла. Находившийся рядом мужчина попытался потушить пламя, но подсудимая стала избивать его. В результате потерпевшая получила обширные ожоги тела, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью.