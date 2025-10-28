https://ria.ru/20251028/sud-2051227409.html
В Марий Эл женщину осудили за попытку заживо сжечь знакомую
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Жительница Йошкар-Олы осуждена на 9 лет за покушение на убийство с особой жестокостью за попытку заживо сжечь свою знакомую, сообщает объединённая пресс-служба судов Марий Эл.
Судом установлено, что в начале февраля 2025 года пьяная женщина взяла в своей квартире бутылку Уайт-спирита и спички, в подъезде подошла к своей знакомой, к которой она испытывала неприязнь, вылила на ее одежду часть жидкости и подожгла. Находившийся рядом мужчина попытался потушить пламя, но подсудимая стала избивать его. В результате потерпевшая получила обширные ожоги тела, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью.
"Йошкар-Олинский городской суд признал женщину виновной в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ
), и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с ограничением свободы на 1 год с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.